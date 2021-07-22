【高盛推介】快手低位反彈 資金兩邊部署
2021年07月22日 12:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手自踏入7月起，股價累計急跌近3成。而近期亦見走弱，由上周四(15日)起連跌5日，累計跌逾15%。周四(22日)早段則高開約2.1%後反彈並重上140港元水平，高見143.5元。
有報道指中央網信辦決定啟動「亂象整治」專項行動，並於近期約談及處罰包括快手在內的網上平台，目標推動平台良性發展。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,630萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於同期亦共錄得約240萬元資金流入。
牛熊證方面，則見牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約20萬元。而熊證於周三亦獲資金轉向流入，並集中在162元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬長期的快手購證(12151)。價外選擇可留意屬中期的低街貨快手購證(18496)。牛證方面的貼牛選擇可留意快手牛證(64735)。遠牛選擇可留意快手牛證(66050)。
快手購證12151，行使價168元，2022年2月28日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、長期。
快手購證18496，行使價180.1元，2021年12月31日到期，實際槓桿4.5倍，價外、中期、低街貨。
快手牛證64735，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
快手牛證66050，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬遠熊的快手熊證(68639)，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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