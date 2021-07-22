【高盛推介】快手低位反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：快手自踏入7月起，股價累計急跌近3成。而近期亦見走弱，由上周四(15日)起連跌5日，累計跌逾15%。周四(22日)早段則高開約2.1%後反彈並重上140港元水平，高見143.5元。

有報道指中央網信辦決定啟動「亂象整治」專項行動，並於近期約談及處罰包括快手在內的網上平台，目標推動平台良性發展。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,630萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於同期亦共錄得約240萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約20萬元。而熊證於周三亦獲資金轉向流入，並集中在162元以下收回價的貼熊。

快手購證12151，行使價168元，2022年2月28日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、長期。

快手購證18496，行使價180.1元，2021年12月31日到期，實際槓桿4.5倍，價外、中期、低街貨。

快手牛證64735，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

快手牛證66050，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。