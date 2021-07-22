黃子燊：科網股短線仍受壓　下半年航運股看俏

晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，今個月港股表現相比歐美股市偏弱，甚至落後A股，現反彈約500點，他認為投資者不宜太進取，26,800點有較大支持，高位望28,000點，建議選擇周期性板塊。

他表示較看好航運股，原因是下半年運費會維持在高位，即使拜登將發布行政命令壓制運費，但實質影響不大。由於中國復甦速度較東南亞及西方國家快，變相中國成為單向出口國家，當一些國家實施封鎖措施，集裝箱經常有去無回，加上外國變種病毒的出現，導致港口周轉及營運效率下降，亦會造成塞港情況。

另外，疫情前上游造船業產能過盛，故前幾年航運公司不再訂船，導致現時缺乏運力，抬高運費，第三季西方國家因不少節日需要增加備貨，令下半年運費維持火爆。