周定國：悉尼樓價飆升15%　澳洲樓市見頂了嗎？

澳洲統計局最新資料顯示，最近澳洲失業率已經下滑至疫情前的5.1%水平，遠低於去年7月份經濟陷入衰退時錄得的7.5%高位。可見澳洲經濟正在快速復甦。

澳洲財政部今年6月發表一份5年一度報告，指出澳洲將面對人口老化及低出生率問題，所以吸引移民對於澳洲經濟復甦是重中之重。報告更指出，過去十年淨海外移民佔澳洲人口年度增長60%，預計未來將上升至約74%。相信未來大量移民人口湧入，將大大增加房屋需求。

澳洲政府的超低利率及一系列刺激經濟措施，引發一股買樓熱潮，悉尼樓價因此於2020至2021財年飆升約15%。除了墨爾本及珀斯外，所有首府城市樓價於上個財年結束時出現雙位數增長。全澳洲總體樓價升大約13.5%，創下2004年4月以來最高年增長率。

澳洲統計公司CoreLogic估計，上個財年有超過58萬套房產易手，亦是自2004年初以來新高，其中悉尼、墨爾本與昆士蘭市場最為活躍。不過，隨着樓價快速上漲削弱投資者負擔能力，近排這股購房熱潮正在慢慢消退。

CoreLogic住宅價值指數顯示，6月份悉尼住宅價格升幅大約2.6%，較一個月前升幅少約0.4個百分點。至於墨爾本樓價於6月份亦有所降溫，僅漲約1.5%，低於5月份1.8%的升幅。

雖然澳洲房地產市場有放緩迹象，但相信到今年年底，整體樓價升幅將超越15%。料澳洲樓價年增長率到今年第3季將達到巔峰，然後才有機會慢慢回落，但大趨勢依然向上，估計2023年底或者2024年初，當利率開始上升，樓價才有可能出現較大幅度調整。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)