河南暴雨成災　中國經濟係咪好大鑊？

河南省經歷大災，省會鄭州市出現超千年一遇暴雨，釀成巨大經濟損失，更為中國經濟帶來嚴峻考驗。近月中國外貿大省廣東再度爆發疫情，原已加深經濟憂慮，如今居內地地區生產總值(GDP)第5位的河南省「出事」，相信需要極長時間才能復原，遑論發展創新產業，最終將拖慢全國復甦步伐。

不過，券商野村預料災情對中國GDP影響輕微，該行分析指，河南在內地的經濟發展相對滯後，料水災短期內或有機會波及黃河下遊地區其他省份，將構成更大經濟損失。

● 河南GDP中國第五 鄭州市稱冠

以2020年數據計算，河南省的地區生產總值(GDP)增速為1.3%，規模5.5萬億元人民幣(下同)，在中國的29個省、自治區、直轄市中排名第5位，對於中國經濟的影響力度，實在不容小覷。重災區鄭州的GDP更是河南省內眾市之冠，去年GDP佔達1.2萬億元。

內媒據河南省統計局獲悉，2021年上半年全省地區生產總值28,927.96億元，按年增長10.2%，兩年平均增長4.8%。從工業領域看，上半年全省規模以上高技術製造業、戰略性新興產業增加值按年分別增長27.5%、16.2%；上半年全省高技術製造業投資增長36.7%。數字經濟相關產業方面，從工業領域看，上半年全省電子信息設備製造業增加值增長38.1%，電子計算機整機、通信及電子網絡用電纜、光纖、工業機器人等數字經濟重要載體產品產量分別增長3.5倍、41.9%、37.6%、23.9%。

以GDP計省份排名，2020年的第1至4位依次為廣東、江蘇、山東及浙江，GDP為11.08億元、10.27億元、7.31億元及6.46億元。

● 鄭州為中心城市 優勢恐難展

今年是「十四五」規劃開局之年，中央反復強調對科技創新能力的重視，冀科技自立自強成為國家發展的戰略支撐。各個城市都在以科技創新驅動高質量發展，鄭州亦不例外，但如今恐怕未能盡享國家提供的優勢。河南省社科院經濟研究所副研究員袁金星分析指，「數碼經濟和新興產業將是未來發展的趨勢。」

內媒指出，近年鄭州已躋身「尖子班」，獲得國家中心城市的稱號，向外界證明其爆發力。目前全國共有9個國家中心城市，除了鄭州外，還包括北京、天津、上海、廣州、重慶、成都、武漢、西安。

據國家發改委的定義，國家中心城市是指居於國家戰略要津、肩負國家使命、引領區域發展、參與國際競爭、代表國家形象的現代化大都市。國家中心城市是在直轄市和省會城市層級之上出現的新的「塔尖」，集中了中國和中國城市在空間、人口、資源和政策上的主要優勢。

● 佔iPhone半數產能 運輸存憂

河南省統計局消息稱，今年上半年，該省進出口總值3,656.6億元，按年增長60%。其中，手機出口1,273.1億元，佔全省出口的55.4%，佔比超過一半。

鄭州為蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone主要裝配地，台資鴻海集團鄭州廠區囊括全球iPhone半數產能新機備貨。鴻海在鄭州設有3個廠區，涉及超過90條生產線，合共35萬名工人。鴻海回應是次洪災的影響時稱營運正常。不過，業界仍擔心在陸、空運輸受阻下，對後續物料及人力進出造成影響。

● 野村料影響微 原因係...

儘管河南是中國產糧大省，亦生產鋁、煤炭等原材料。但野村分析指出，去年河南省GDP僅佔全國GDP的5.4%，去年鄭州市GDP僅佔全國的1.2%，故是次災情對中國經濟表現影響較輕。

野村指出，從經濟產業來看，河南為內地糧食主要生產地之一，糧食供應佔全國貢獻10.1%，豬肉供應佔8.1%。該行另指，由於台灣鴻海在鄭州市持有全球最大的iPhone組裝廠，生產全球近半數iPhone手機，當地產出全球約1/7智能手機，故此估計是次災情或會影響當地的商業活動。

另一家券商高盛亦發表報告，評估河南水災對內險股的影響。該行表示，參考2012年北京地區水災中資保險公司賠付情況，預料河南水災賠償金額規模較小，主要是當地財產保保單價值，遠低於2012年北京產險保單水平。

高盛指出，河南鄭州財產險主要集中於汽車保險，與2012年情況相比，財產保險相對較少。據初步估計，河南水災賠付個案，只會令保險業整體綜合成本率升1點子。2012年財險因北京水災導致的產險賠償金額約10億元人民幣，壽險賠償額則少於1,000萬元。