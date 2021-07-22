金價跌見1792美元 道期靠穩
2021年07月22日 16:39
東網電視更多新聞短片
美匯指數反覆報92.84；港匯見7.7720；離岸人民幣(CNH)報6.4671；美元兌日圓報110.32；歐元企1.1786，英鎊處1.3745。金價低見1,792美元。布油報72.59美元，紐油報70.7美元。道指期貨升55點。
●恒生指數全日升499點或1.83%，報27,723點；國企指數重上萬點關，升175點或1.79%，報10,006點；恒生科技指數則升162點或2.22%，報7,490點。主板成交約1,371.5億港元。大型科網股向好，美團升3.5%，阿里巴巴升2.1%，騰訊及小米同升1.1%，貢獻大市162點。https://bit.ly/3izJu8n
●滬綜指收升12點，鋼鐵股做好。https://bit.ly/3kKgSvS
●摩通：鮑威爾連任聯儲局主席之路面臨艱巨挑戰。
●無印良品擬每年在內地開設50家新店。
●惠譽料南韓明年經濟增長3%，疫情對經濟創傷有限。
●調查：三成央行擬增持人民幣，兩成擬掟美元。
●恒大：與廣發銀行訴訟已妥善解決。
●法拉第未來將於納斯達克掛牌，傳恒大研分拆旅遊業務。
●華爾街著名投資大師：美股10月底恐暴跌15%，比特幣未跌夠。
●中國經濟：
-人社部：上半年養老基金委託投資到帳逾1萬億人幣。
-上半年內地新建5G基站19萬個，總數達96.1萬個。
-中銀保監：對受汛情影響企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。
-河南暴雨成災，中國經濟係咪好大鑊？https://bit.ly/36PXbug
●港府：收回2幅土地並徵用5個墓地建公屋，提供5840伙。
●何文田芳菲首批推出30伙，入場費680萬元。