金價跌見1792美元 道期靠穩

美匯指數反覆報92.84；港匯見7.7720；離岸人民幣(CNH)報6.4671；美元兌日圓報110.32；歐元企1.1786，英鎊處1.3745。金價低見1,792美元。布油報72.59美元，紐油報70.7美元。道指期貨升55點。

●摩通：鮑威爾連任聯儲局主席之路面臨艱巨挑戰。

●無印良品擬每年在內地開設50家新店。

●惠譽料南韓明年經濟增長3%，疫情對經濟創傷有限。

●調查：三成央行擬增持人民幣，兩成擬掟美元。

●恒大：與廣發銀行訴訟已妥善解決。

●法拉第未來將於納斯達克掛牌，傳恒大研分拆旅遊業務。

●華爾街著名投資大師：美股10月底恐暴跌15%，比特幣未跌夠。

●中國經濟：

-人社部：上半年養老基金委託投資到帳逾1萬億人幣。

-上半年內地新建5G基站19萬個，總數達96.1萬個。

-中銀保監：對受汛情影響企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

●港府：收回2幅土地並徵用5個墓地建公屋，提供5840伙。

●何文田芳菲首批推出30伙，入場費680萬元。