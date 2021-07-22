調查：近半投資者料通脹在未來一年加速

瑞銀《投資者情緒調查》指，近半數投資者認為通脹會在未來12個月加速，並計劃對投資組合作出調整，吸納更多股票及實物資產。

調查發現，35%投資者計劃增持股票，33%計劃增持貴金屬。同時，32%計劃增持可持續投資，32%則計劃增持房地產。雖然通脹引起顧慮，但全球投資者對未來12個月的當地經濟(70%)及未來6個月的股市表現(67%)的樂觀情緒仍然高漲。

雖然投資者抱持樂觀情緒，但網絡安全(50%)成為他們的最大憂慮，其次為政治(49%)及氣候變化(49%)。值得留意，投資者自2021年第一季度調查以來，對稅收變化(48%)及新冠疫情(47%)的憂慮有所緩和。

企業家的樂觀情緒仍然高漲，77%企業家對未來12個月的業務抱持樂觀態度，略為了下降3個百分點。35%受訪者計劃積極招聘人才，對比上個季度的37%稍微下降。53%企業家則維持現有員工數目不變。42%的受訪者計劃增加業務投資，而47%則計劃維持現有投資，顯示業務有穩定的迹象。企業家認為可持續發展在未來3年將帶來多項潛在益處。61%受訪者認為可持續發展有助增加業務收入，57%認為這可以改善客戶關係，55%則認為這可改善員工關係。然而，51%受訪者卻認為有增加成本的顧慮。