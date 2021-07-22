施羅德：投資者宜着眼新投資方向　捧美元及中國債券

施羅德投資認為，本年全球國內生產總值(GDP)增長將達5.9%，對經濟復甦樂觀，惟各地復甦步伐不一。長遠而言，投資者應留意環球經濟體系的長遠結構變化，並平衡短期風險。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資副主管近藤敬子表示，現時通脹飛升僅屬短期現象，預期通脹在明年回升，聯儲局屆時或會收緊貨幣政策。變種病毒或許影響下半年經濟，因此她認為，全球GDP可能未能達到預期的5.9%升幅。她又舉英國作例子，指當地染疫人數雖上升，但死亡率並未大幅增加，料是受惠於疫苗，因此對重啟經濟仍有信心。

在貨幣方面，她看好美元將在對沖風險方面扮演重要角色，但對股票投資信心更大。她另指，由於美國與歐洲的政策存在分歧，在美元和歐元之間，她更偏好前者。至於人民幣方面，她表示在內地的宏觀調控下，波動相對有限。

她雖認為債券持倉比例維持低水平，但看好中國債券，認為中國經濟復原速度較其他經濟體快，經濟會較穩定，息率亦具吸引力。

縱使中美科技戰或會波及中國的科技企業，惟她對行業前景保持信心，指政治形勢難以預料，但相信未來行業需求持續，投資者可選擇較少受地緣政治影響的企業進行投資。

她最後建議投資者可作多元化綜合投資，指創新轉型、環境及可持續發展，以及與城市及生活方式有關的投資組合值得關注。