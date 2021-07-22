土地共享先導計劃接獲首宗申請　涉1149個單位

政府推出土地共享先導計劃已超過1年，終接獲首宗申請個案。發展局公布，申請地點位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃，涵蓋兩個私人地段及毗連的政府土地，現時劃為「綠化地帶」及「道路」地帶。

該項申請涉及約1,149個公營房屋或「首置」單位，具體資助房屋類別將由政府決定，以及493個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約91.5萬方呎。申請人為金鹿置業有限公司，其母公司為南豐發展有限公司。

據相關資料，項目分為兩個部分發展，其中淺月灣以南的地盤將興建公營房屋或首置單位，佔地約206,199方呎，地積比率3.15倍，擬建4幢17層高住宅，提供1,149伙，預計可容納3,217伙，另會提供100個安老院舍宿位。

至於用作私人住宅的部分位於雅景花園以北，地盤面積約88,363方呎，以地積比率3倍發展，提供兩幢14高分層住宅，涉及493伙，預計容納1,479人。

發展局轄下的土地共享辦事處會按已公布的準則處理申請，並會就該申請諮詢相關部門的意見，暫定會在3個月內將該申請連同政策局及各部門的意見交予顧問小組考慮。期間，申請人或須調整計劃或提交進一步資料以符合部門的要求。

顧問小組由非官方成員組成，負責就申請提供第三方及獨立的意見。顧問小組除考慮規劃層面外，亦會審核建議的成本效益，以保障公眾利益。

獲得顧問小組支持的申請將會提交予行政長官會同行政會議考慮以批出原則性同意，以便展開所需的法定及行政等程序，如改劃法定圖則、換地等。

土地共享辦事處將為申請人提供一站式服務，協調相關部門以促進及加快處理及審核申請。

在先導計劃之下，政府會促進所需的基建提升以增加土地的發展密度，而最少七成的新增總住用樓面面積須撥作公營房屋或「首置」發展。

發展局局長黃偉綸表示，先導計劃是土地供應專責小組建議應優先研究及推行的土地供應選項之一，亦是一個公開透明的增加公私營房屋供應的公私營合作機制，期望有更多先導計劃的申請。

他補充，土地共享辦事處一直與其他有興趣的項目倡議人進行交流，以協助他們擬備申請。