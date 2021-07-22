傳中央考慮嚴懲滴滴　研罰款及逼令自美國退市等

中國全面加強監察數據安全，對滴滴出行的整治持續。外媒引述知情人士透露，官方正在考慮給予其嚴厲的、乃至史無前例的處罰措施。

知情人士又指，中國監管部門大體上支持滴滴進行IPO，但也至少從4月份起就表達了對該公司赴美上市潛在的數據安全風險的擔憂。政府擔憂的例子之一是，滴滴曾經公布過政府機關工作人員的打車路線等統計數據。知情人士提到，監管部門敦促滴滴在赴美上市之前，需要首先解決這一問題，或者可以選擇轉道中國內地或香港上市。知情人士表示，雖然監管當局並沒有明確提出禁止滴滴在美上市，但是他們確信滴滴已經明白政府的用意。

滴滴於6月底在美國掛牌上市，集資44億美元，是僅次於阿里巴巴的第二大中概股IPO。然而上市數日後，中國網信辦就宣布了對其啟動調查，並勒令其App下架。滴滴周三(21日)收報11.5美元，較發行價14美元，已經下跌18%。