受疫情衝擊　印尼央行下調今年經濟展望預測…

有鑑於印尼的疫情升溫，經濟復甦面臨威脅，該國央行周四(22日)按兵不動，維持基準利率不變，以捍衞印尼盾的穩定性，同時下調今年的增長預測。

該行將7日附買回利率維持在3.5%，符合市場預期。自2月以來，該國貨幣政策一直維持穩定，近來更示意至少到明年前應該不會調整利率。

印尼央行總裁瓦吉耶表示，Delta變種病毒擴散之際，促使當局採取人員移動管制措施，可能導致第3季經濟增長減慢。印尼央行將全年經濟增長率預測下調至3.5至4.3%之間，原先預測為增長4.1至5.1%。

分析指出，印尼疫情升溫，為印尼盾帶來新的壓力，使央行的處境更艱難。在穆迪和標普等信評機構認為印尼經濟正面臨下行風險之際，印尼盾兌美元突破14,500印尼盾。今年以來，印尼盾已貶3.1%，印尼公債市場也遭逢資金外流，上周淨流出7.79億美元。

印尼目前的每日新增確診數是亞洲最高，上周創56,757例新高。印尼衞生部數據顯示，確診數累計已超過290萬人，77,583人死亡。受疫情衝擊，印尼第1季增長率收窄至僅0.74%，去年萎縮2.07%，為1990年代亞洲金融危機以來首見。