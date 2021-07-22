西南九龍臨海新盤呎價逾2.93萬元　創項目新高

一手交投暢旺，除了多個新盤部署開售外，市場亦連錄成交，當中臨海新盤西南九龍維港滙做價理想，其一房戶更創項目3期呎價新高，達29,362元。

●何文田芳菲首批推出30伙 入場費680萬元

市區新盤陸續登場。協成行高級項目經理陳婉霞表示，旗下何文田芳菲已推出首張價單，涉及30伙，包括14個一房及16個兩房單位，實用面積由286至465方呎，折實售價由680萬至1,355萬港元，呎價由約23,188至29,140元，折實平均呎價約26,139元，最快下周公布銷售安排。

其中，入場單位為2樓B室，實用面積286方呎，呎價約23,776元。陳指今次價單定價參考九龍區核心地段住宅項目，又形容售價為「貼市超值價」，期望吸引年輕家庭客。另外，首批單位價單市值約3億元。

對比同區鄰近新盤VAU Residence的首批折實平均呎價約24,519元，今次樓盤的平均呎價較其高約1,620元或約6.6%。

●中原：料芳菲可於月內全盤沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，協成行旗下何文田芳菲首張價單30個單位，定價比同區二手新進物業相若，更比區內同類一手貨尾低約5%，可算貼市價推出，加上折實入場價僅需680萬港元起，部分單位折實價低於1,000萬元，可承造高成數按揭，有其吸引力。他認為，全盤只提供71伙，只要發展商本月全數推出市場，相信項目可於月內全盤沽清。

另外，陳指本月一手成交可謂價升量跌，至今暫錄逾1,000宗成交，只因發展商採貼市價推售策略，令交投稍稍放慢，料本月全月一手成交宗數可達1,500宗。

●美聯布少明：芳菲開價與鄰近項目相若 具吸引力

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，市區新盤承接力向來不俗，由於協成行旗下何文田新盤芳菲開價「貼市」，與鄰近新盤項目相若，具一定吸引力，料受到年輕客及投資客歡迎，首批單位料受追捧。

布稱，項目地理位置優越，位處名校網，且樓花期短，加上主打一房及兩房細戶型，料不乏捧場客，尤其吸引年輕客群，估計項目落成後呎租可達約60元至70元水平，租金回報約2.5厘至3厘，預期項目投資客比例較高，料佔比約4成。

他又指，7月多個新盤相繼登場，加上息口低，預料一二手旺勢持續，現時距歷史高位僅相差1.3%，相信短期有望進一步上升及破頂。

●Wetland Seasons Bay第1期獲批預售 料8月上旬開售

多個大型新盤積極籌備推售。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期已剛取得預售樓花同意書，正式踏入推盤直路，預算兩周內發布樓書，最快8月上旬開放示範單位及開售。今期設有1,224伙，間隔開放式至四房戶。項目預計關鍵日期為2022年6月底。

他透露，項目會所連綠化園林面積合共逾30.3萬方呎，提供24小時健身室、宴會廳、25米長室內泳池及50米長室外泳池等設施。

●維港滙III一房戶呎售29362元 創同類新高

臨海新盤做價理想。由5大發展商合作的西南九龍維港滙III剛售出1B座23樓C單位，實用面積317方呎，售價約930.7萬港元，呎價29,362元，創項目3期一房戶新高記錄。

該盤兩期於7月已售出51個單位，套現約7.2億元；開盤至今，累積賣出約391伙，銷售金額約54億元。

●晉環兩房戶售2,257萬元 累售611伙吸金近134億元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環今日(22日)售出1伙極高層兩房戶，第2A座39樓B室，實用面積584方呎，成交額為2,257萬港元，呎價為38,647元。據了解，項目累售611伙，套現近134億元。

該公司封海倫表示，售出的兩房戶處於項目極高層的行政樓層，單位層與層之間高度有3.46米，同類型的梗廚兩房單位現只餘下最後1伙。

●屯門帝御‧嵐天連天台戶成交呎價逾1.77萬元

新界西北區上車樓盤具市場需求。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，今日（22日）連沽三伙，其中7座18樓單位22，實用面積307方呎，天台面積147方呎，成交價543.45萬元，呎價17,702元。整個帝御系列各期於7月已經售出51個單位。

●名日‧九肚山洋房2,382萬元售出

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下沙田九肚名日‧九肚山再錄洋房成交，售出的19號屋，實用面積891方呎，花園面積265方呎，天台則為376方呎，成交價2,382萬元，呎價26,734元。