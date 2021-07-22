個別藍籌屋苑交投比上月更旺，荔枝角美孚新邨7月錄36宗買賣，已超上月全月，其中「大兩房」單位剛以855萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣2座高層D室，實用面積約868方呎，套三房連工人套房間隔，望鯉魚門海景，新近以2,280萬元沽出，實用呎價約26,267元，原業主於2000年9月以約692.5萬元購入，持貨約21年帳面獲利約1,587.5萬元，物業升值約2.3倍。

●鰂魚涌太古城怡山閣低層H室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望樓景，以1,000萬元易手，實用呎價約16,863元，原業主於2010年以378萬元買入，持貨11年帳面獲利622萬元，單位升值約1.65倍。

●北角富澤花園富邦閣中層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,120萬元承接，實用呎價約17,178元，原業主於2005年5月購入上述單位自住，當時作價338萬元，持貨16年帳面獲利782萬元，單位期內升值約2.3倍。

●北角柏傲山2座中層B室，實用面積約1,170方呎，四房間隔，望樓景，獲區外換樓客以3,627萬元承接，實用呎價約31,000元，原業主於2014年9月以3,252萬元購入上址投資，持貨近7年帳面獲利375萬元，單位期內升值約12%。

●西營盤高宏閣高層B室，實用面積約276方呎，開放式間隔，望城市景，以540萬元易手，實用呎價約19,565元，新買家屬於投資者，原業主於2012年以308萬元買入，持貨9年帳面獲利232萬元，單位升值約75%。

●堅尼地城寶雅山連環錄兩宗買賣，包括中層D室，實用面積約581方呎，兩房連儲物房間隔，獲用家以約1,468萬元承接，實用呎價約25,267元，另一個低層B室大單位，實用面積約718方呎，套三房連儲物房間隔，以約1,820萬元成交，實用呎價約25,348元。

●堅尼地城浚峰低層B室，實用面積約324方呎，一房間隔，以900萬元易手，實用呎價約27,778元，新買家屬於用家，原業主於2014年9月以608萬元買入，持貨7年帳面獲利292萬元，單位升值約48%。

●香港仔中心7月錄約3宗買賣，包括L座中層2室，望內園景，兩房間隔，實用面積約438方呎，原業主放盤3小時，即獲區內客接洽，由於業主不設議價空間，終「零議價」720萬元成交，實用呎價約16,438元，新買家為準新婚夫婦，睇樓兩次即拍板入市。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7月錄36宗買賣，已超上月全月，平均呎價約14,007元，項目6期恒柏道17號中高層C室，實用面積約580方呎，「大兩房」間隔，望內園景，原先放盤叫價880萬元，經議價後調減25萬至855萬元成交，減幅約2.8%，實用呎價約14,741元。

●荔枝角美孚新邨8期百老匯街120號高層D室，兩房連多用途房間隔，望內園景，實用面積約672方呎，以約21,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約1,800元，以19,200元租出，實用呎租約28.6元，新租客為商人，睇樓兩次後決定承租。

●長沙灣泓景臺5座高層B室，實用面積約611方呎，三房間隔，原先叫價1,300萬元，經議價後減價40萬元或約3.1%，至近日以1,260萬元沽出，實用呎價約20,622元，原業主於2008年1月以約478萬元購入，持貨至今約13年帳面獲利約782萬元，物業升值逾1.6倍。

●大角咀港灣豪庭9座高層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，議價後以748萬元成交，實用呎價約20,271元，新買家見屋苑樓價持續向升，升勢不減，決定加快入市步伐，議價後即拍板入市上址自用。

●奧運站帝柏海灣1座低層D室，實用面積約1,013方呎，套三房連工人房間隔，向海景，以2,520萬元成交，實用呎價約24,877元，原業主於2015年10月以834萬元購入，持貨5年多帳面獲利1,686萬元，期內升值約2倍。

●茶果嶺麗港城7月暫錄21宗買賣，快追平上月全月22宗，現時平均實用呎價14,844元，該盤5座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價約15,087元。

●茶果嶺麗港城7月錄5宗租務成交，與上月同期16宗比較減少70%，該盤23座低層F室，兩房改三房間隔，實用面積約517方呎，以18,800元放盤不足1個月後，獲區內客接洽，議價後減租300元，以約18,500元租出，實用呎租約35.8元，新買家為家庭客，睇樓1次即承租。

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新界區

●東涌東環3A座高層8室，實用面積約378方呎，一房連書房間隔，開價620萬元，議價後以595萬元沽出，實用呎價約15,741元，買家為上車客，睇樓多月，初時入市態度較為猶豫，見樓市愈來愈旺，盤源短缺，即加速入市，東涌月錄約56宗二手買賣，東環佔最多17宗。

●荃灣愉景新城6座極低層E室，實用面積約610方呎，套三房間隔，望山景，近日以895萬元沽出，實用呎價約14,672元，原業主於2008年1月以約279萬元購入，持貨13年帳面獲利約616萬元，物業升值約2.2倍。

●屯門瓏門6座高層C室，實用面積約483方呎，兩房間隔，租客為外區客，為鄰近小朋友上學地點，決定以15,000元即睇即租，實用呎租約31.1元，如以同類型單位銀行估價約964萬元計算，租金回報率達1.9厘。

●屯門大興花園1期3座高層F室，實用面積約394呎，兩房間隔，新買家為區內客，為鄰近家人居所，方便照應，考慮到樓價可以負擔，決定以534萬元購入上址，實用呎價約13,553元。

●天水圍Wetland Seasons Park第1期租賃成交活躍，7月累錄約25宗成交，項目17座高層B3室，實用面積約485方呎，兩房連儲物房間隔，月租14,000元租出，實用呎租約28.9元，業主於2020年1月以約602.71萬元一手購入，租出單位租金回報約2.8厘。

●元朗新元朗中心7月累錄6宗買賣，新近錄得3座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價710萬元，議價後以699.8萬元成交，實用呎價約15,017元，新買家為上車客。

●元朗采葉庭16座頂層連天台單位，實用面積約509方呎，兩房間隔，外望向北深圳景，近日以794.8萬元沽出，實用呎價約15,615元，屋苑7月暫錄5宗二手買賣，平均實用呎價約14,916元，現時約有30個單位放售，叫價由650萬元起。

●元朗YYOHO Town第3座高層G室，兩房間隔，實用面積約393方呎，享市景，月初叫價約738萬元放盤，新近獲外區首置客承接，雙方議價後以728萬元成交，實用呎價約18,524元。

●元朗朗屏8號5座低層室，實用面積約202方呎，開放式間隔，早前叫價約447萬元放售，吸引區內客上門洽商承接，客人睇樓後隨即決定入市，雙方輕微議價後，終以445萬元成交，實用呎價約22,030元，創元朗區二手呎價新高，原業主於2018年7月以約416.8萬元購入，轉手帳面獲利約28.2萬元，升值約6.8%。

●粉嶺牽晴間7月暫錄約4宗買賣，屋苑12座中層H室，實用面積386方呎，兩房間隔，議價後以608萬元獲承接，實用呎價15,751元，屬同類型望公路景兩房單位新高價。

●大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積2,070方呎，議價後以2,350萬元易手，實用呎價11,353元，新買家為用家，原業主於2017年12月以2,100萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約250萬元離場，期內升值約12%。

●大埔居屋明雅苑C座中層9室，實用面積363方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價483萬元易手，實用呎價約13,306元，新買家為用家，見單位少有放盤，即入市單位打算自住。

●火炭銀禧花園1座中層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，議價後以679萬元易手，實用呎價13,635元，原業主於2015年以475萬元購入單位，持貨6年帳面獲利204萬元，單位升值約42.9%。

●沙田居屋愉田苑G座中層3室，實用面積約434方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場開價630萬元，放盤1個月，減價18萬元，減幅3%，以612萬元沽出，實用呎價約14,101元。

●大圍文禮閣2座高層D室，實用面積約622方呎，三房間隔，以1,013萬元沽出，實用呎價約16,286元，原業主於2013年5月以628萬元購入上址，持貨8年帳面獲利約385萬元，期內升值約61%。

●馬鞍山中心3高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享海景，放盤1星期，原先叫價700萬元，微減7萬元，獲買家以693萬元承接，實用呎價約18,480元，原業主早於1994年5月以202萬元買入，持貨27年帳面獲利491萬，單位期內升值逾2.4倍。

●馬鞍山迎濤灣B座高層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，原先叫價750萬元，調整至760萬元獲買家承接，實用呎價約15,606元，原業主於2007年6月購入上址，當時作價242萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利518萬元。

●西貢飛鵝花園E段雙號屋，實用面積約2,687方呎，四房連三套房間隔，望山景，以7,200萬元成交，實用呎價26,796元，原業主早於1985年10月購入，當時作價335萬元，持貨36年帳面獲利6,865萬元，單位期內升值逾20倍。