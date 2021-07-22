經濟學人警告：拜登的「中國思維」恐誤國

面對中美貿易戰，著名刊物《經濟學人》以「拜登的新中國信條」為題，剖析美國總統現行的對華政策，認為拜登政府目前採取的保護主義路線，將傷害美國，最終會導致盟友離異。

報道指出，拜登團隊的「中國信條」基礎，在於相信中國較傾向不與世界共存，而是想稱霸，因此美國政策的任務是要挫敗中國野心，方法是在國內外與盟友取長補短，強化經濟、科技、外交、軍事及道德的影響力。

然而，《經濟學人》認為，拜登的新信條雖然有許多地方很合理，但也包括多個令人憂心的地方，尤其是拜登對「威脅」的定義，因美國政治兩極化，拜登似乎認為有必要塑造對手，重燃全美團結。惟《經濟學人》認為這是錯誤的，因共和黨未必願意支持拜登。再者，拜登對華的強硬言辭不一定贏得盟友認同，畢竟中國已成為全球經濟強權，盟友也會評估與中國敵對時的利弊，故拜登可能高估美國的影響力。如最近他有意拉攏印太地區，尤其東盟來拓展數碼貿易，結果反應冷淡。

因此，拜登要贏得盟友支持的最佳方法是彰顯美國經濟繁榮，而不是「硬脫鈎」。若美國想阻止中國以其形象重建全球秩序，就應捍衛「全球化」，核心是貿易與多邊體系。

事實上，資料顯示，對比2000年，去年全球對中國的經貿版圖已到了密不可分的階段，已成為中國「新武器」！美國雖試圖以「印度製造」制衡「中國製造」，惟過去20年的努力證明，印度社會條件存在問題，是扶不起的阿斗。即使出動科技制裁，也因美企暗中「放水」而難為之，故中美貿易是否真的要你死我活？頓成市場需要思考的問題。