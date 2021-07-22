【深度解構】「特式」貿戰徹底敗北　拜登恐難救...

美國前總統特朗普在2018年對中國發動貿易戰時，曾豪言「貿戰很好，很容易贏！」結果3年多過後，中美雙邊貿易再現繁榮，以近年最快速度增長，因單在5月，美國最大港洛杉磯港的貨物運輸價值達2,590億美元，創下紀錄，大約一半是中國內地或香港的商品，被外媒形容為「好像從未發生過關稅戰和疫情」。面對貿易往來不減反增，中國重申，打貿易戰只會帶來雙輸，循善規勸美國平等協商。

中美在去年初簽署首階段貿易協議，令到兩國之間歷時18個月的貿易戰暫時停火，惟不久後新冠肺炎疫情在全球爆發，雙邊關係再次惡化，衝突更「全方位」蔓延至科技、金融等領域，唯獨在經貿方面，兩國關係顯得「風平浪靜」，印證特朗普的策略全面敗北。

內地官方數據顯示，由於中國工廠停工，去年2月與美國雙邊貨物貿易總額降至190億美元，惟在同年11月已大幅反彈至665.35億美元，創1995年有紀錄以來單月新高。今年上半年，美國為內地第3大貿易夥伴，雙邊貨物貿易總額按年增加34.6%，至2.21萬億元（人民幣‧下同），僅次東盟的2.66萬億元及歐盟的2.52萬億元。

隨着中國今明兩年採購數以百萬噸的美國農產品，經濟步入復甦周期的美國也以創紀錄的數量進口，如此貿易暢旺的好景象似乎會持續，洛杉磯港負責人向外媒透露，所有迹象皆指向下半年經貿仍一片繁榮，接下來美國秋裝上市、開學、萬聖節及聖誕節等旺季，商品都來到碼頭了。當地零售業界更指，商家寧願犧牲部分利潤來吸收關稅成本。而中美近期終於就高級官員「面對面」會談達成協議，亦反映雙方試圖緩和關係。

如是者，美國財長耶倫已質疑關稅是否具存在價值，坦言特朗普打貿戰行不通。內地商務部研究員梅新育也表示，中美應取消或削減彼此互徵的關稅，這有助美國減輕通脹壓力；外交部發言人趙立堅稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方看清時代潮流，順應民意，與中方一同努力妥善處理經貿問題。

內地政府召開國務院常務會議時亦明確交代，針對下一步，特別是下半年國際形勢和環境變化，要在做好口岸防疫的同時，也要統籌推進通關便利化，保持外貿進出口穩定增長。事實上，內地對推進經貿不遺餘力，上半年對外投資合作平穩有序，當中非金融類直接投資（ODI）達3,488.3億元，按年雖降3.7%，但以美元計則增長4.7%。對「一帶一路」沿線國家投資增8.6%，佔比提升2個百分點至17.8%。若按投資結構劃分，上半年對信息技術業、科研服務業及交通運輸業投資，分別增長26.8%、74.2%及98.7%。

【經濟學人警告：拜登的「中國思維」恐誤國】

面對中美貿易戰，著名刊物《經濟學人》以「拜登的新中國信條」為題，剖析美國總統現行的對華政策，認為拜登政府目前採取的保護主義路線，將傷害美國，最終會導致盟友離異。

報道指出，拜登團隊的「中國信條」基礎，在於相信中國較傾向不與世界共存，而是想稱霸，因此美國政策的任務是要挫敗中國野心，方法是在國內外與盟友取長補短，強化經濟、科技、外交、軍事及道德的影響力。

然而，《經濟學人》認為，拜登的新信條雖然有許多地方很合理，但也包括多個令人憂心的地方，尤其是拜登對「威脅」的定義，因美國政治兩極化，拜登似乎認為有必要塑造對手，重燃全美團結。惟《經濟學人》認為這是錯誤的，因共和黨未必願意支持拜登。再者，拜登對華的強硬言辭不一定贏得盟友認同，畢竟中國已成為全球經濟強權，盟友也會評估與中國敵對時的利弊，故拜登可能高估美國的影響力。如最近他有意拉攏印太地區，尤其東盟來拓展數碼貿易，結果反應冷淡。

因此，拜登要贏得盟友支持的最佳方法是彰顯美國經濟繁榮，而不是「硬脫鈎」。若美國想阻止中國以其形象重建全球秩序，就應捍衛「全球化」，核心是貿易與多邊體系。

事實上，資料顯示，對比2000年，去年全球對中國的經貿版圖已到了密不可分的階段，已成為中國「新武器」！美國雖試圖以「印度製造」制衡「中國製造」，惟過去20年的努力證明，印度社會條件存在問題，是扶不起的阿斗。即使出動科技制裁，也因美企暗中「放水」而難為之，故中美貿易是否真的要你死我活？頓成市場需要思考的問題。