3名家唱好比特幣重上3.2萬關　監管追責股票掛鈎資產

3大超級好友無懼監管壓力，齊撐虛擬貨幣！「科技女股神」伍德（Cathie Wood）、SpaceX創辦人馬斯克及Twitter行政總裁Jack Dorsey近日於網上論壇一同唱好比特幣（Bitcoin），帶動其價格重上3.2萬美元水平。然而，監管步伐並未停止，美國證券交易委員會（SEC）表示，與股票有關的區塊鏈虛擬資產氾濫，警告相關平台可能會受監管機構追責。

伍德認為，虛擬貨幣「一哥」比特幣除可作為對沖通脹的工具外，亦可對沖由科技創新所引發的通縮。她解釋，科技創新長遠會令生產成本下降、舊有產品的售價亦會下跌，繼而形成通縮，並且對缺乏創新投資的企業構成衝擊。她又指，比特幣能符合環境、社會及管治（ESG）概念，惟在社會和企業方面帶來的好處往往被市場忽視。

Jack Dorsey則表示，現時貨幣系統存在眾多問題，導致額外成本增加，令人們無法專注解決更重要的問題。長遠而言，他希望比特幣能解決貨幣系統的缺陷，並讓注意力集中於解決人類所面對的挑戰，從而實現世界和平。

另外，馬斯克指出，現有貨幣體系下，國家之間匯款速度十分緩慢，甚至要耗時數日才能結算，惟虛擬貨幣則可用較快，且較安全的方法完成交易。他直言，自己是比特幣的支持者，相信虛擬貨幣能應付政策的影響，而旗下公司的銀行存款為負利率，笑指應把資金轉移至比特幣。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨飆4.4%，高見每枚32,843美元；以太幣則升7.33%，見2,033美元。

另邊廂，除了虛擬貨幣之外，近期區塊鏈上出現與亞馬遜、蘋果公司（Apple Inc.）等股票掛鈎的虛擬代幣。美國證管會指主席Gary Gensler警告，儘管該產品於區塊鏈上發行，但仍受美國當局管轄。他承諾會運用SEC所有資源，去追究相關未註冊還提供此類資產的人，並敦促議員通過立法賦予SEC監管權力，以填補規管漏洞。

事實上，去中心化金融（DeFi）近期發展神速，出現股票掛鈎的虛擬代幣，其交易引起監管關注和審查，促使交易所如幣安（Binance）上周宣布正在逐步退出支援與企業股價掛鈎的代幣，以劃清界線。