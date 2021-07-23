東方日報B1：特式貿戰徹底敗北　外媒：似從未有關稅疫情

特朗普曾指「貿戰很好，很容易贏」。

美國前總統特朗普在2018年對中國發動貿易戰，曾指「貿戰很好，很容易贏」。3年多後，中美貿易以近年最快速度增長，單在5月美國最大港洛杉磯港的貨物運輸價值達2,590億美元破頂，約一半是內地或香港的商品，被外媒形容「好像從未發生過關稅戰和疫情」。面對貿易往來不減反增，中國循善規勸美國平等協商。

中美去年初簽署首階段貿易協議，令兩國歷時18個月的貿易戰暫時停火，惟疫情爆發後，雙邊關係再惡化，衝突蔓延至科技、金融等，唯獨兩國經貿關係「風平浪靜」，印證特朗普策略全面敗北。

內地官方數據顯示，因中國工廠停工，去年2月與美國雙邊貨物貿易總額降至190億美元，惟同年11月已反彈至665.35億美元，創1995年有紀錄以來單月新高。

上半年美國為內地第3大貿易夥伴，雙邊貨物貿易總額按年增34.6%，至2.21萬億元人民幣(下同)，僅次東盟的2.66萬億元及歐盟的2.52萬億元。

隨着中國今明兩年採購數以百萬噸的美國農產品，經濟步入復甦周期的美國也以創紀錄的數量進口，如此貿易暢旺的景象似乎會持續，洛杉磯港負責人向外媒透露，所有迹象皆指向下半年經貿仍一片繁榮，接下來美國秋裝上市、開學、萬聖節及聖誕節等旺季，商品都來到碼頭。當地零售界更指，商家寧犧牲部分利潤來吸收關稅成本。

如是者，美國財長耶倫質疑關稅是否具存在價值，坦言特朗普打貿戰行不通。內地商務部研究員梅新育稱，中美應取消或削減互徵的關稅；外交部發言人趙立堅指，中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方與中方努力處理經貿問題。

內地政府周三(21日)召開國務院常務會議時指，針對下一步，特別是下半年國際形勢和環境變化，要在做好口岸防疫，也要統籌推進通關便利化，保持外貿進出口穩定增長。商務部對外貿易司司長李興乾周四(22日)指，下半年外貿增速將回落。

事實上，內地對推進經貿不遺餘力，上半年對外投資合作平穩有序，非金融類直接投資(ODI)達3,488.3億元，按年雖降3.7%，但以美元計則增4.7%。對「一帶一路」沿線國家投資增8.6%，佔比升兩個百分點至17.8%。按投資結構劃分，上半年對信息技術業、科研服務業及交通運輸業投資，分別增26.8%、74.2%及98.7%。