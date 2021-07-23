美股收市做好　納指升52點

美國上周新申領失業救濟人數意外增加，但投資者對於經濟前景仍感樂觀，美國股市周四(22日)表現向好。道指收報34,823點，升25點或0.07%；標指收報4,367點，升8點或0.2%；納指收報14,684點，升52點或0.36%。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加5.1萬人至41.9萬人，市場原預期降至35萬人；前周止持續申領人數則減少2.9萬人至323.6萬人，多過市場預期的310萬人。

Natixis Investment Managers全球市場策略主管表示，企業盈利持續強勁，顯示變種病毒的傳播並沒有影響復甦，至少到目前為止是這樣。

華爾街著名大師、Guggenheim投資總監米納德(Scott Minerd)警告，市場將迎來充滿挑戰的時期，美股10月底前可能會下跌15%或更多。他指出，聯儲局縮減買債的速度快過預期，以及Delta變種病毒加速傳播均是股市面臨的主要風險，又提到虛擬貨幣比特幣近期表現失色，正是警號，或預示高風險資產面臨更大麻煩。

企業業績好壞參半，以英國為總部的聯合利華上季盈利和收入均好過預期，但稱商品價格上漲將打擊全年邊際利率，其美股全日跌5.43%，收報55.52美元。

美國電話電報(AT&T)上季調整後每股盈利89美仙，勝預期，無線網絡用戶增長高於預期，股價收報28.01美元，升0.5%。

美國航空上季每股虧損35美仙，遜預期，股價挫1.12%，收報21.16美元。