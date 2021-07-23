致富：銀髮族投資　5大原則你要知

有「長者iBond」之稱的銀色債券本周二(7月20日)開售，暫時反應不俗，今年特色之一，是將購買者年齡門檻由65歲降至60歲。回看香港人預期平均壽命數據，男和女可達82和88歲，換言之65歲退休之後，約有20年是沒有工作收入，但生活仍需要用錢，要財政寬裕安享晚年，銀髮一族的投資便成了一大課題。

致富財富管理部總經理張德明就過往所見，銀髮族投資有幾個共通點，首先是投資較為保守，一般都希望資金回報可以覆蓋日常開支，不需動用「老本」；其次是希望回報能跑贏通脹，並且更想在固定時間每月或半年可獲收入分派。另外亦有人希望有額外現金流或彈性提款，以作醫療開支等特別需要。最後中國人都希望百年歸老後，財富能夠傳承至下一代。

銀髮族的投資原則其實與上述共通點或期望不謀而合，他指出，原則上投資首先要考慮年期和流動性；二是要有定期回報；三是在穩定現金流之外，再看看會否有額外現金流作為醫療等支出。說到這裏，他極力推薦給銀髮族一份合適的醫療保險，老人家愈早購買醫療保險，在保費和條款上都會較佔優。至於第四是要留意投資傳承的安排；第五是要注意風險，不要將所有雞蛋放同一個籃子之內。

在實質操作上，可先從支出估算上着手，退休後支出往往較工作時少，例如不用上班，車費支出便大大減少，應酬活動、出外用餐等費用亦會下降。假設一位銀髮人士在退休時強積金和儲蓄合共有500萬元可供投資，估算生活費將為每月2萬元，那他只要找到一些投資每年有五厘回報，一年收入便有25萬元。

下期我們會談談哪種理財產品可符合上面所談及的原則和要求，敬請留意。