宏光照明設快速充電產品智能生產線　拓半導體業再工業化

根據框架合作協議，公司將在香港建立先進的快速充電產品智能生產線，有關項目將為香港「再工業化」的示範項目。訂約方將合作推進香港下一代半導體行業的「再工業化」及香港於智慧城市方面的發展及建設，如優化及升級電動車、電動巴士及電動雙輪車充電設施，藉以實現符合國際高標準的400千瓦直流快速充電及利用雲數據及安全監測等技術加強智能監控，此舉將創造新本地商業模式及投資機會，如建設汽車對電網(V2G)之技術、分布式儲能及電網級直流變電站等；

公司將引進半導體行業的領軍人才，如公司高級顧問張汝京以及其他來自以色列及台灣的專家，並與合作方鼎力合作，一同支持微電子中心(高科技微電子公共服務平台)的發展，其中將涉及研發新一代半導體合作技術，以及促使香港及中國大灣區於工業、教育及研究方面實現協同發展；

訂約方各自之研發團隊將共同進行快速充電技術、工藝及設備方面的研發活動。