宏光照明設快速充電產品智能生產線 拓半導體業再工業化
2021年07月23日 06:50
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宏光照明(06908)公布，與一間致力協助香港企業通過先進的技術應用及創新服務提升競爭力之法定機構訂立框架合作協議，以展開為期5年的合作。
根據框架合作協議，公司將在香港建立先進的快速充電產品智能生產線，有關項目將為香港「再工業化」的示範項目。訂約方將合作推進香港下一代半導體行業的「再工業化」及香港於智慧城市方面的發展及建設，如優化及升級電動車、電動巴士及電動雙輪車充電設施，藉以實現符合國際高標準的400千瓦直流快速充電及利用雲數據及安全監測等技術加強智能監控，此舉將創造新本地商業模式及投資機會，如建設汽車對電網(V2G)之技術、分布式儲能及電網級直流變電站等；
公司將引進半導體行業的領軍人才，如公司高級顧問張汝京以及其他來自以色列及台灣的專家，並與合作方鼎力合作，一同支持微電子中心(高科技微電子公共服務平台)的發展，其中將涉及研發新一代半導體合作技術，以及促使香港及中國大灣區於工業、教育及研究方面實現協同發展；
訂約方各自之研發團隊將共同進行快速充電技術、工藝及設備方面的研發活動。