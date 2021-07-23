宏利：信貸放緩拖累中國下半年經濟

雖然亞洲在控疫方面取得初步成功，但區內經濟前景仍然取決於疫情發展。亞洲地區的疫苗接種步伐落後歐美。此外，最近病毒肆虐，導致人口流動明顯收緊；目前，南韓和香港的人流最高，而馬來西亞和印度的人流則最低。幸而，區內製造業並未受到全面封鎖措施限制，加上亞洲出口產品的外需強勁，令製造業表現較去年3月份更穩健。各地政府亦推出更多刺激措施，以支持封鎖期間的經濟發展，但刺激力度各異，加劇了區內經濟復甦步伐不一的情況。近期經濟回落，亦印證了我們的觀點：區內利率將在未來一段時間內保持低企。

需要留意的是，疫情相關產品是疫情期間經濟增長的關鍵支柱，但隨着環球消費需求恢復正常，該類產品面對需求下降的風險。製造業採購經理指數在連續數月擴張後有所放緩，或是反映上述風險的迹象。另外，聯儲局縮減量寬的時機仍不明朗，美元和美國利率很可能出現波動。

亞洲新興市場的股票和固定收益，將獲寬鬆貨幣政策支持，總體而言，它們較2013年更能抵禦聯儲局縮減量寬的風險。外部狀況改善、對外部資金的依賴減少以及較平衡的定位是主要的制衡因素。中國就人民幣升值向外匯市場發出警告，而美國實質孳息率觸底為美元帶來支持，亞洲貨幣或面臨更多不利因素。在美元兌人民幣升值的環境下，韓圜、馬元和印尼盾普遍表現落後。然而，在這種情況下，澳元、新西蘭元和歐元的表現通常更遜色，很可能反映這些貨幣的流動性較佳。

上行及下行風險將取決於服務業和內需的復甦步伐。雖然製造業一直是大部分經濟體的亮點，但要實現可自我持續的經濟復甦，內需必須增長。疫苗接種計劃進展順利與否，將是內需復甦步伐的關鍵因素。

【中國】

中國多項經濟活動數據遜於預期，令市場對中國國內生產總值普遍預測的差距收窄。由於整體增長率，仍然受到去年控疫封鎖措施的基數效應所扭曲，因此應聚焦於較長期的情況，以反映2020年產出損失，以及2021年和2022年預期復甦可抵銷經濟受損的程度。就此而言，中國自2020年9月以來只作出輕微修訂。政策執行和發揮作用之間通常出現滯後，使近期收緊貨幣、財政和監管政策的行動，可能在今年稍後對經濟造成更大拖累。

中央政府今年的信貸剌激目標遠低於2020年，但信貸放緩預計將進一步拖累今年下半年的整體經濟。這個情況不僅關乎中國，亦會拖累環球貿易、環球採購經理指數及環球工業生產。另外供應短缺的情況惡化，投產價格上升、新冠病毒擴散（當局因此需要採取區域性封鎖措施）及消費需求低迷，令企業利潤率受壓。地緣政治動盪將導致外國進口管制收緊，繼而加劇這股趨勢。

貨幣方面，預期在岸/離岸人民幣的表現遜色。支持在岸人民幣升值的基本因素顯著轉弱：隨着環球其他地區的經濟復甦，中國的周期性利好因素和息差已經見頂；環球消費模式逐步回復正常，可能導致經常帳盈餘減少；中國債券已經納入彭博巴克萊環球綜合債券指數和摩根大通環球債券指數－新興市場，加上富時世界政府債券指數納入中國債券的速度較預期緩慢，意味着被動流入資金將顯著減少。另外，境外上市中資企業的對外派發股息增加，以及中國政府決意以人民幣弱勢來支持對沖不足的出口商，第二季及第三季的不利季節性因素亦可能令人民幣進一步受壓。

上行風險是鑑於由生產物價指數、轉嫁至消費物價指數的程度仍然有限，因此近期出現的生產物價指數通脹壓力，應該不會觸發當局顯著收緊政策。儘管信貸增長放緩，但中國國家政策仍會支持基建投資，使之繼續錄得按年正增長。而下行風險則是，廣泛信貸增長和財政支持的放緩速度較預期迅速，又可能令違約增加，財政壓力升溫。持續投資不當將導致長期金融穩定風險升溫。

【馬來西亞】

馬來西亞的新冠肺炎疫情惡化。東南亞地區的人均感染率最高，而馬來西亞人流目前是區內最低，原因是當地在進入備受爭議的全國緊急狀態後，於6月1日實施為期14日的封鎖措施。儘管短期經濟活動受到打擊，但由於政府債務目前已達國內生產總值60%的法定債務上限，限制政府加推支持措施的能力，令財政空間變得更為有限；因此，刺激經濟復甦的重任，落在馬來西亞國家銀行上。預期當地央行將於下一季宣布減息。

信貸評級檢討，標準普爾將對馬來西亞的主權信貸評級進行年度檢討，當地的主權信貸評級可能由A-下調至BBB+，原因是其財政狀況較預期疲弱；公共債務增加；政府決定重新引入成本高昂的燃料補貼計劃，令市場日益質疑財政改革的動力；以及隨着大選在即，政治不明朗因素加劇。鑑於馬來西亞的政策利率處於顯著負數水平(約3%)，當地央行很可能減息，甚至採取非常規貨幣寬鬆政策。

市場普遍認為，馬元及馬來西亞股票應會表現落後。經濟增長和孳息率的差距似乎將進一步縮窄，外國投資者未必樂見非常規貨幣政策。利率方面，預期馬來西亞央行被迫加推貨幣寬鬆政策以支持經濟，短期債券孳息率將會走低。

上述觀點的上行風險是，假設新冠肺炎病例再度回落，令限制措施得以放寬，當地經濟有望於下半年再度復甦。馬來西亞政府旨在於7月底前，為全國30%的高危人口組別接種疫苗。而下行風險則是政治不明朗因素顯著，大選預期於解除緊急狀態後舉行。緊急狀態目前定於8月1日解除，但實際會否解除緊急權力尚屬未知之數。

【新加坡】

由於製造業和服務業增長轉強，第一季國內生產總值終值由按年增長0.2%，向上修訂至高於預期的1.3%。然而，鑑於新冠肺炎病例急增，而且出行限制措施收緊，令服務業受壓，導致近期經濟復甦放緩。儘管如此，仍有一些因素值得被看好。由於新加坡加加強財政和信貸支持措施，令當地第一季的經濟產量已回升至疫前水平，並領先其他東盟國家；新加坡政府對重啟經濟，採取較為審慎的方針，亦有助經濟表現。至關重要的是，新加坡的疫苗接種計劃取得重大進展。如果新加坡目前的疫苗接種步伐持續，當地70%人口將於8月底前完全接種疫苗，經濟有望較鄰近地區更早全面復甦。

值得注意的因素是，服務業及內需的復甦步伐—私人消費仍較疫前水平低9.8%，成為拖累經濟增長的主因。全球疫苗接種趨勢及「旅遊氣泡」發展—作為運輸及商業中樞，環球旅客回歸屬利好發展。

市場主要觀點是，新加坡元利率表現出色，隨着環球經濟復甦，新加坡經濟和市場明顯有望受惠，尤其是因為新加坡元利率較美元低。預期新加坡金融管理局於10月份發布下一項政策聲明前，市場日益估計當地將以某種形式收緊外匯政策，並為名義有效匯率帶來支持。如果環球/地區經濟體的新冠肺炎新增病例受控，收緊上述政策的可能性將提高。

上述觀點的上行風險是，如果出行限制措施如期解除，經濟應可在2021年下半年收復大部分失地。至於下行風險是，鑑於新加坡的疫苗接種進展領先，當地將成為研究疫苗有效性的良好案例。疫情持續升溫，或出行限制措施持續，將對經濟恢復正常構成重大障礙。

宏利投資管理高級宏觀策略師 Sue Trinh