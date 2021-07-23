道指升25點　油價漲逾2%

●美匯指數報92.82；港匯見7.7712；離岸人民幣(CNH)報6.4743；美元兌日圓處110.11；歐元企1.1774，英鎊升上1.3775。金價升至1,808美元。布油漲至73.62美元，紐油報71.69美元。比特幣企3.22萬美元。道指期貨靠穩。

-美國晶片生產商英特爾(Intel)公布，第二季每股盈利1.28美元，市場預期為1.07美元。Intel股價盤後急跌2.18%，報54.74美元。

-社交媒體Snapchat母公司Snap Inc公布，於第二財季，經調整後每股盈利0.1美元，市場預期為每股虧損0.01美元。股價盤後急升16.4%，報73.3美元，逼近今年2月所創的紀錄高位73.59美元。

-社交媒體Twitter公布，於第二季，收入按年增74%至11.9億美元，創7年來最快增速，市場預期10.7億美元。Twitter股價盤後升近5%，報72.98美元。

-法拉第未來掛牌，股價曾飆20%後倒跌，收市僅微升。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加5.1萬人至41.9萬人，市場原預期降至35萬人。

●美國6月二手樓銷售按月升1.4%，至以年率計586萬間，為5個月來首升，但仍略少過預期的590萬間。

●美國6月領先指標按月升0.7%，升幅低於市場預期的0.9%。

●港股ADR指數收報27,592點，跌131點或0.48%。

●即月恒生指數夜期收報27,648點，跌57點，低水76點，成交11,509張。

●紐約9月期油收報每桶71.91美元，升1.61美元或2.29%；布蘭特9月期油收報每桶73.79美元，升1.56美元或2.16%。

●紐約8月期金收報每安士1,805.4美元，升0.1%。

●英國富時100指數收報6,968點，跌29點或0.43%；法國CAC指數收報6,481點，升17點或0.26%；德國DAX指數收報15,514點，升92點或0.6%。

●面對中美貿易戰，著名刊物《經濟學人》以「拜登的新中國信條」為題，剖析美國總統現行的對華政策，認為拜登政府目前採取的保護主義路線，將傷害美國，最終會導致盟友離異。

●受疫情衝擊，印尼央行下調今年經濟展望預測。

●順豐斥2億元人幣為速遞員加薪。

●3名家唱好比特幣重上3.2萬關，監管追責股票掛鈎資產。

●中國電信回A上市申請獲證監會通過。