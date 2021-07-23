龔成：窮人走不出貧窮的原因　原來係…

窮人與有錢人在金錢概念上有很多不同的地方，而令窮人一直貧窮的原因，是由於他們不懂有錢人的賺錢方法，窮人只會用自己沿用的方法，但卻不用真正賺錢的方法，因此就算再努力也只是窮人。

● 人脈網絡是創造財富的資產

其中一項窮人不懂建立的工具，就是人脈網絡。窮人往往只會與窮人交往，他們所運用的賺錢方法都是相同，於是窮人永遠不知有錢人怎樣賺錢，最後窮人繼續用身邊人(窮人)的方法，那他們當然無法致富。

有錢人明白，人脈網絡是創富的資產，所以有錢人會投放相當的時間，甚至是資源去建立網絡，可說是為自己刻意建立網絡，他們視建立網絡如同工作一樣；但窮人只視為普通的交往，亦不會特別去建立。

有錢人明白人脈網絡的重要。他們並非有錢後才去建立網絡，而是在未有錢前，已建立人脈網絡，並憑着網絡令他們賺錢。他們明白到，若不是有人脈網絡，他們未必能賺這麼多錢，甚至無法致富，因此他們深明人脈網絡的價值。

因此，富人會廣交朋友，而朋友的範圍很廣，有錢的、無錢的、年輕的、年長的、各行各業、各職位的，他們明白每個人都有價值，都能發展出一個商機，而一個人背後又會認識很多人，故又是另一個新的人脈網絡。

當然，有錢人會較集中結交較能創造商機的人，所以他們會用很貴的價錢去買一些會籍，令自己進入上流社會，目的就是建立該層級的人脈網絡。

由於他們深明人脈網絡的價值，故對於小朋友網絡的建立同樣重視。有錢人將自己的子女放在名校，其中一個原因是讓他們結識其他有錢人的小朋友，從小開始為他們建立網絡，而這個網絡在將來，就會成為他們重要的資產。

● 廣結朋友 勿停留在一個圈子

至於一般人，雖然較難接觸有錢人，但也能為自己建立有價值的網絡。首先當然是廣交朋友，絕對不要只留在同一圈子裏，只要不斷結識不同圈子的人，就能結識到有實力的人，這些人當刻未必是有錢人，但卻擁有實力，不斷結識這類人就能創造商機。

另外，多參加商會或一些組織，也能為自己擴闊人脈網絡，雖然內裏有少數人是存有目的，例如一些做銷售的，但只佔小部分。只要以平常心去交往，總能為自己建立有用的網絡。

人脈網絡是創富的重要工具，但窮人往往忽視這一點，於是不會刻意投於時間與資源在其中；但有錢人卻明白當中的價值，於是就算花錢都願意。

若我們想成為有錢人，為自己建立網絡是不能避免的，而當網絡大到一個程度，你就發現一些賺錢機會、合作機會自然會出現，你的眼光會開，不再停留在以前的世界，賺錢的機會及模式多了，要致富變得不再困難。