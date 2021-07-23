法拉第未來掛牌股價如坐過山車　收市僅升1.4%

樂視創辦人賈躍亭控制的美國電動車生產商法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)，透過特殊目的收購公司(SPAC)方式，周四(22日)在美國納斯達克掛牌，股價上演「過山車」，市前一度飆升逾40%，開市後曾漲22%，總市值接近60億美元，但開市不足半小時已急轉直下，更跌穿發行價13.78美元，低見12.91美元，最終以13.98美元收市，僅升1.45%，總市值約為45億美元。

雖然FF上市首日的結果並無多大驚喜，但公司上市已經給它帶來充足的現金流去開拓業務。據了解，在與Property Solutions Acquisition Corp.合併完成時，FF至少獲得約10億美元的資金。

賈躍亭雖然也到了納斯達克交易所，但他並未出現在敲鐘台上，而是在台下注視。他表示，FF的上市意味着一個全新的起點，給公司帶來重要的資金流。被問及是否會回中國時，他再次給出了肯定的回答，「那必須的！」

分析指出，根據賈躍亭的持股推算，如果FF上市後市值能達到300億美元，賈可能會還清身負的50億美元的債務。然而，FF目前離有關目標仍然很遠。