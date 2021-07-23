麥嘉嘉：復甦不均衡　兩大投資主題值得關注

如果說2021年上半年的主題是疫情後的經濟復甦，那麽下半年更應該關注的是疫情反覆下的不均衡復甦和流動性的邊際收縮。

在全球疫苗接種進展不均衡的情况下，所呈現的復甦也可能是不均衡的格局。發達市場服務業復甦雖有波折但前景愈加明朗，而新興國家的疫苗接種普遍滯後於發達市場，經濟復甦也將滯後。因此，全球權益市場可能將呈現發達强於新興的格局。

鑑於美股估值處於高位，市場已經較為充分地反映了對經濟的樂觀預期，且美國聯儲局釋放出可能於2023年底之前加息兩次的鷹派信號，我們對美股維持審慎。

中國國家統計局公布，第二季GDP增7.9%，略低於市場預期的8%；兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比第一季度加快0.3個百分點。上半年GDP則增長12.7%，符合市場預期。

A股投資主線：下半年成長板塊相對業績表現可能佔優；核心資產存在消化估值的壓力；戰略看好成長小盤股，「數碼經濟」有望成為新經濟投資的關鍵主題線索。中國政策以調整經濟結構為主，難有進一步寬鬆政策出台，投資者風險偏好可能受到抑制，下半年以「衰退期投資」或「類滯脹投資」為主。

關注內地與香港市場中成長股投資機會，同時配置高股息資產保障基本收益。個別板塊方面，成長主題關注新能源汽車、醫藥生物、半導體、國防軍工等景氣度好的板塊；「數碼經濟」主題的關注點為物聯網、智能汽車、雲計算及AI等數據產業鏈。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)