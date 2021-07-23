溫灼培：人民幣匯價料續窄幅上落

美元是次升浪是從6月中起步。最初美元升主要是因為美國通脹飆升，使美國聯儲局各委員也相繼調升了加息預期，「點陣圖」上顯示有機會提前於2023年底前加息，較最初估計要到2024年才加息的時間要早，從而推高了美元匯價。

然而，踏入本月，情況卻出現了轉變。受變種病毒影響，投資者對環球經濟前景感憂慮，市場開始不太相信聯儲局有提早加息能力。這可從美國10年債券孳息率急降，本周更一度跌穿1.2厘情況便可見一斑。近期美元續升明顯與避險有關，擔心疫情失控投資者因而把資金轉向美元及美債市場避險。

一眾主要貨幣之中，人民幣匯價可算是最為穩定。過去一個月，人民幣兌每美元只於6.45至6.5範圍內窄幅波動。當中原因不難理解，首先，中國在控制疫情上的能力明顯較其他國家要強。變種病毒傳染力愈高，環球疫情愈是失控，令多國生產線停止運作，只會使更多訂單轉向中國；其次，中國6月生產物價指數按年增幅高見8.8%，為降低入口通脹及降低內地生產商壓力，相信中央亦樂見人民幣匯價保持一定強勢。料人民幣暫於上述範圍內波動。年底目標將保持於6.4兌每美元水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培