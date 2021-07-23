青衣城展示樂高海底世界　Lego大師洪子健砌出多款海洋生物

【特約報道】今個暑假，港鐵旗下6大商場與樂高攜手合作，向大人小朋友帶來「LET'S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，攜手走進充滿想像力及繽紛色彩的樂高世界盡情探索。

由7月中起港鐵的青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城及綠楊坊，將以樂高城市為主題拼砌出1:25比例的6個寫實場景，包括「樂高夏日海灣」、「樂高城市巡禮」、「樂高露營度假樂」、「樂高單車遊」、「樂高夏日運動樂」、「樂高美食滋味遊」。除了以樂高城市為背景的巨型主題裝置外，更有互動遊戲區及豐富的樂高拼砌體驗，讓小朋友玩盡各個主題區，展開樂高城市大冒險。

是次主題活動更特別邀得大中華區首位樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）夥拍香港樂高拼砌達人組織Legend Bricks創作出一系列全城矚目大型作品，該逾10人的創作團隊並利用7萬粒樂高顆粒拼砌超過20個展品。

該團隊利用天馬行空的想像力，以海、陸、空為主題拼砌出夢幻之都，分別於青衣城及德福廣場中展出，展品名為「海底世界」、「森林城市」及「空中之城」。其中「海底世界」將會於青衣城1期中庭展出，為配合主題，大師洪子健更為青衣城度身以樂高顆粒設計出幾款海洋生物造型，包括魔鬼魚、鎚頭鯊、海龜及中華白海豚。

另外，由即日至9月5日，連續9個星期活動期間，6大商場更會推出結合線上及線下的互動遊戲 ─ 「樂高城市冒險旅程」遊戲，有機會贏取樂高限量版禮品，包括全港獨家樂高經典熱狗車、LEGO 31203 World Map、LEGO 76389 Harry Potter Hogwarts Chamber of Secrets等，以及及港鐵商場$20電子優惠券，獎品總值過百萬元。

今個暑假如果想率先買樂高產品，回家享受拼砌樂趣，首選必定是青衣城及德福廣場的樂高期間限定店，在店內消費即可獲贈樂高®限定贈品。商場內的期間限定店將於7月出售過200款產品，當中更有全城大熱的LEGO 21327 Typewriter、LEGO 10282 adidas Originals Superstar、LEGO CITY 60292 城鎮中心，以及將於8月1日推出的LEGO Super Mario 71387 Luigi 入門競賽跑道、LEGO Ideas 21328 Seinfeld 及LEGO 10279 T2 Camper Van等。