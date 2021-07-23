滴滴出行急挫11%　成為今年赴美上市第二差中概股

市傳中國考慮嚴厲懲處召車平台滴滴出行，拖累其於美國紐約股價周四(22日)急挫11.3%，至10.2美元，創歷史新低，市值亦跌穿500億美元，至約489.03億美元。短短1個月內，該股已較其發行價14美元潛水27.14%。其表現甚至成為今年赴美上市第二差的中概股。

外媒報道，中國及香港今年共有37家公司在紐約掛牌，步伐打破了紀錄，籌資規模接近130億美元。但獲得的回報跟不上速度，中概股目前價格，較它們的首次公開招股(IPO)發行價平均低9.1%。

而在募資額至少5億美元的新股中，表現最差的為總部設於香港的電子煙公司霧芯科技，以周四收市價5.71美元計，較1月時的IPO發行價12美元蒸發52.41%。滴滴緊隨其後，接着是滿幫集團，其周四收市價15.15美元，較6月時的發行價19美元，低20.26%。

中國大規模整頓科技企業，滴滴前景面臨風險，不過Loop分析師Rob Sanderson認為，雖然事件的發展路徑還不清晰，並有進一步下行風險，但有關的不確定性，或將為中概股提供買入的機會。又指出，中國監管當局實施整頓的根本原因，是數據主權，而不是公司青睞在何地上市。

滴滴於6月底在美國掛牌上市，集資44億美元，是僅次於阿里巴巴的第二大中概股IPO。然而上市數日後，中國網信辦就宣布了對其啟動調查，並勒令其應用程式(App)下架。日前，外媒引述知情人士透露，官方正在考慮給予其嚴厲的、乃至史無前例的處罰措施，包括罰款、暫停某些業務、國有資本介入等；此外，亦有可能迫使滴滴從美國退市或者撤回上市。