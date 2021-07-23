「股神」巴菲特罕有出售業務　呢間公司係...

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡甚少出售業務，惟最近向Right Lane Industries出售持有35年的吸塵機品牌Kirby，引來市場關注。

Right Lane是一家工業控股公司，尋求收購美國的製造和工業服務公司，投資並永久持有。該策略與巴郡承諾為其收購的企業提供「永遠的家」的承諾相吻合。

巴菲特曾將Kirby視為巴郡最好的子公司之一，並於1985年致股東信中，將其比喻為Kirby母企Scott Fetzer「皇冠上的寶石」，認為雖然品牌的吸塵機價格昂貴，但性能遠高於其他較便宜的機型。

至1986年，巴郡收購了Scott Fetzer。

於1987年致股東信中，巴菲特曾將Kirby視為巴郡非保險業務的「七聖徒」之一，與See's Candies及Nebraska Furniture Mart並列。1989年，巴菲特又提及「這個神聖的組合......是一系列具有從良好到卓越的經濟特徵的企業，它們的管理人員都是一流的。」

事實證明，巴菲特該時期對Kirby的前景預測正確，因在1986至1996年，該公司的年度稅前利潤幾乎增長兩倍，至5,900萬美元。同期，巴郡於Kirby獲得的淨利潤增長近3倍，達到4,000萬美元。此外，1996年Kirby創造的利潤，超過了巴郡10項非保險業務中的9項，佔該集團當年營業利潤約5%。

雖然目前仍未清楚Scott Fetzer為何出售其持有50多年的Kirby，惟分析預期，公司的財務、營運或文化方面的挑戰或是原因之一。曾寫過幾本關於巴菲特和巴郡書籍的喬治華盛頓大學法學教授Lawrence Cunningham估計，Kirby的業務或大不如前，亦可能是挨家挨戶上門推銷的商業模式已經不值得。

《the Complete Financial History of Berkshire Hathaway》作者Adam Mead亦認為，可能是Kirby業務不再可行，又或是管理問題深入到公司的文化中。