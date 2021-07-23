【高盛推介】港交所創新高後回調 資金趁低吸納
2021年07月23日 11:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：在內地當局計劃讓在香港上市的中資公司，豁免接受內地網絡安全相關監管機構審查後，香港交易所早前表現強勢，周四(22日)突破540港元水平收市，升約0.9%，高見544元，連日突破5個月高位。但周五(23日)早段股價則回調整固，低見521元，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,580萬元，當中牛證佔超過2,900萬元，並見周四流入牛證的資金集中在510元收回區域的貼價產品。此外，周五早段即市有資金趁低吸納好倉。
淡倉方面，則見認沽證於周三(21日)及周四共錄得約660萬元資金流入。熊證於周四亦繼續獲資金流入，有約70萬元，並集中在560至580元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價527至629元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高的港交所購證(23788)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨港交所購證(13712)。價外選擇可留意屬中期的低街貨港交所購證(19278)。牛證方面的近牛選擇可留意港交所牛證(68125)。遠牛選擇可留意港交所牛證(66593)。
港交所購證23788，行使價580.5元，2021年09月27日到期，實際槓桿14.3倍，行使價527至629元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高
港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、低街貨。
港交所購證19278，行使價596.38元，2021年11月25日到期，實際槓桿9.7倍，價外、低街貨。
港交所牛證68125，收回價500元，行使價498元，換股比率500，槓桿比率16.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交所牛證66593，收回價490元，行使價488元，換股比率500，槓桿比率13倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交所沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。
港交所沽證19666，行使價468元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.5倍，中期、低街貨。
港交所熊證57059，收回價560元，行使價562元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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