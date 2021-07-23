高盛：60%家族辦公室考慮投資或已持有虛擬貨幣

外媒引述高盛調查發現，近一半的家族辦公室客戶希望在其投資組合中加入虛擬貨幣，或表明了超級富豪對數碼資產的態度愈趨樂觀。

調查顯示，15%的家族辦公室已經購買了虛擬資產。另有45%家族辦公室表示有興趣投資這一資產類別，以對沖更高的通脹率、長期的低利率，以及一年來前所未有的全球貨幣和財政刺激措施之後的宏觀經濟發展。惟有受訪者表示，虛擬貨幣價格的波動性和長期不確定性的擔憂，是他們厭惡這一資產類別的原因。

高盛的Meena Flynn表示，該公司的大多數家族辦公室客戶都對「數碼資產生態系統」表示感興趣，許多客戶認為區塊鏈技術從效率和生產力的角度來看，將像互聯網一樣具有影響力。

高盛的調查針對全球150多個家族辦公室進行，約67%受訪公司管理價值超過10億美元的資產，22%管理的資產超過50億美元。

報道又指，據專業服務公司安永估計，目前有超過1萬個家族辦公室，每個家族辦公室都只管理一個家族的財務，其中一半成立於21世紀。家族辦公室領域在全球管理的資產，估計超過6萬億美元(約46.8億港元)。