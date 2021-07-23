中證監：推進REITs市場建設　要打破審批慣性思維

中國證監會副主席李超表示，中國基礎設施公募房地產投資信託基金(REITs)試點已正式啟航，於6月21日首批9個試點項目順利上市，投資者認購活躍。總體而言，在國內還是一個新事物，尚未形成制度性、機制性安排。今後要形成完善的制度規則，推動長線資金參與投資。

李透露，試點符合預期，取得比較好的開端，邁出了關鍵一步。下一步，要繼續加強頂層設計，夯實法制基礎。加強對方向性機制性問題的研究。充分堅持市場規律，避免多頭審核，給投資者穩定預期。加強市場體系建設，構建良好生態。

此外，李指推進REITs市場建設，要毫不動搖堅持市場化法治化方向，充分尊重市場規律，打破審批的慣性思維，減少行政管制和項目投資管理色彩，着力構建公開透明、連續穩定、預期明確的制度體系。審核工作應當遵循註冊制理念，項目推薦工作應當堅持側重於符合國家重大戰略、宏觀調控政策、產業政策、固定資產投資管理法規等方面，避免實質上的多頭審核給市場主體和投資者穩定的預期，防止市場扭曲。

李又稱，REITs是標準化的金融產品，必須依法由持牌機構經營，持牌機構要切實履職盡責，發揮好看門人的作用。嚴禁持牌機構讓渡管理責任被通道化。