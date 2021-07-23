【瑞通推介】海螺升穿40元關　投資者開Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數意外回升，但受科技股帶動，道指隔晚微升25點或0.1%收市，報34,823點。

恒指周四(22日)收報27,723點，升499點或1.8%，結束3日跌勢並收復10天線，惟成交縮減。恒指周五(23日)早段回落約200點，回試27,500點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.6億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,100萬元，反映投資者預期大市再度回落。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

美團周四反彈上接近10天線(約282元)前遇阻，收報279.8元，漲3.6%，結束3連跌走勢。美團今月初跌破300元大關後，上落區間下移至260至300元之間，目前受制多條移動平均線阻力。美團周五早段回落逾1%，回至275元水平整固。周四有約4億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，逾1,600萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾450萬元淨流入。

海螺水泥周四曾升逾3%至40.25元，收升2.4%於39.85元，連升第3日。工信部近日發布修訂後的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，自8月1日起施行。有券商認為政策有利加強對水泥行業新增產能的約束，加快水泥行情觸底反彈。海螺水泥周五早段逆市升逾1%，於40元關以上徘徊。其好倉周四錄逾240萬元淨流入。

滙豐控股上日曾升近3%，收報43.3元，升2.2%。集團公布將於8月2日舉行董事會會議，審議截至6月底中期業績，以及會否派發中期息。滙豐年初時修訂派息政策，逐漸將派息比率以每股盈利的40至55%釐定。而早前英倫銀行放寬銀行股派息安排，令市場憧憬國際銀行股將來恢復派息。滙豐周五早段回落逾1%，失43元。周四有逾320萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾60萬元淨流入。

小鵬汽車周四一度揚升6.6%，高見172.4元的上市後新高，全日維持6.1%升幅，收171.7元，5個交易日累漲逾19%。聯交所權益披露顯示，阿里巴巴在小鵬汽車7月7日回流香港上市時把持有的C類股份以1：1的比例轉換成A類普通股，現時持股比例14.97%。小鵬汽車周五早段跌逾2%，未能企穩170元，曾低見166元。周四有近180萬元淨流出其認購證。

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