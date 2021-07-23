陳蓓敏：航運股業績向好　可吼中遠海控

周一美股全盤急挫，只需兩日時間便收復。外圍其他股市，走勢相近，皆在他們的預設幅度上落。美國與盟友，紛紛發聲明，指責中國在全球發動網絡間諜活動，中方立即回應，強調中國也是被網絡攻擊主要受害國之一。中、美關係會否因美國副務卿訪華而有所紓緩，勿寄期望。新冠病毒再加變種病毒，已令民眾不滿，示威處處。現在再添加四處天災頻現，更令各國領袖頭痛不已。全球矚目的東京奧運明天將開幕，東京奧組委仍宣稱，不排除因新冠病例激增下，取消奧運會的可能性。早前盛事如歐國盃，也已落幕人散，也難怪日本民眾對政府抱怨不斷。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)