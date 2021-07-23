陳蓓敏：航運股業績向好 可吼中遠海控
2021年07月23日 11:50
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周一美股全盤急挫，只需兩日時間便收復。外圍其他股市，走勢相近，皆在他們的預設幅度上落。美國與盟友，紛紛發聲明，指責中國在全球發動網絡間諜活動，中方立即回應，強調中國也是被網絡攻擊主要受害國之一。中、美關係會否因美國副務卿訪華而有所紓緩，勿寄期望。新冠病毒再加變種病毒，已令民眾不滿，示威處處。現在再添加四處天災頻現，更令各國領袖頭痛不已。全球矚目的東京奧運明天將開幕，東京奧組委仍宣稱，不排除因新冠病例激增下，取消奧運會的可能性。早前盛事如歐國盃，也已落幕人散，也難怪日本民眾對政府抱怨不斷。
面對國外處處受制，國内人口老化，中國將更積極面對人口政策問題，目標到2025年，改善和降低生育、教育成本。到2035年，目標人口結構進一步改善。衣、食、住、行應以後三者最具挑戰性。深證指數重返15,200水平。受投行吹捧，航運股又見起航。中遠海控(01919)發盈喜，集團預計中期純利升約31.6倍，達370億元人民幣。主因受去年低基數，市場需求急增和價格急升。技術走勢有反彈空間，建議吸納，向上阻力位16港元，向下止蝕位為12元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)