王品弟：住宅供應緊絀　覓地刻不容緩

房屋需求旺盛，不過供應長期追不上，公私營房屋比例更由「六四比」改為「七三比」，私人房屋供應更捉襟見肘。政府近日表示，土地房屋問題是重中之重，開發土地將「寸土必爭」，會從各方面加緊提高房屋供應，此乃正面消息，若政府落實各項短中長期覓地方案，紓緩供不應求問題，將有助市民置業上車，並讓長遠樓市健康發展。

觀乎近期樓市表現，不只一二手住宅買賣交投表現強勢，更誕生千萬車位創全球新高，以及居屋樓王，可見樓市全方位升溫，銳不可當。目前市場資金充裕以及低息效應，加上近日疫情回穩，中港通關在望，不少準買家已密密出動睇樓覓心水盤，盡早入市，以免遲買更貴，預計樓價挾各項利好因素下短期勢破頂。

近日新盤接踵而來，屢錄理想銷情，投資者更重現市場，為免通關後需與內地買家競爭，不少投資者皆加快入市。根據稅務局最新資料顯示，雖然上月三大物業辣稅(額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD)成交宗數及金額按月下跌，不過上季有1,153宗涉及DSD住宅成交，為2019年次季後最多，並為去年首季香港新冠肺炎疫情開始之後首次破千宗；上季BSD成交錄280宗，為2019年第四季之後新高。

樓市交投表現亮麗，據土地註冊處最新資料顯示，本年至今(截至7月13日)錄44,637宗住宅物業註冊(撇除一手公營房屋)，較去年同期的30,613宗增加約45.8%。若果以三區劃分，九龍區錄12,103宗註冊，較去年同期增加約59.8%升幅最顯著，新界區錄24,854宗註冊，較去年同期增加約37.3%；港島區錄7,680宗註冊，較去年同期增加約55.5%。

一手私宅市場方面，本年至今錄9,039宗註冊，較去年同期的6,795宗增加約33%；當中港島區錄949宗註冊，較去年同期的379宗大增約1.5倍，表現突出。至於二手住宅市場方面，本年至今錄35,598宗註冊，較去年同期的23,818宗增加約49.5%，反映一二手市場皆有價有市，優質單位更是備受買家追捧。未來將相繼有不少大型全新盤登場，勢將吸納各路購買力，帶動一二手市場持續向好。

香港置業研究部董事 王品弟