【高盛推介】金山軟件重要支持位整固　資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：金山軟件自上周三(14日)起連跌8日，周三(21日)失守40港元水平後，周四(22日)再跌約0.6%。周五(23日)早段更回落至近1年的重要支持水平，低見37.75元，為本年初至今的低位，並為連續第8日下跌，累計跌逾14%。

觀察去年走勢，金山軟件股價於36至44元間橫行近半年，並於本年初出現突破，現股價回調至支持位，見資金趁低部署。

根據工信部統計，今年上半年內地軟件業完成軟件業務收入達4.42萬億元人民幣，按年增長23.2%。全行業實現利潤總額則達4,999億元人民幣，按年增長13.6%。有券商因調整金山軟年今年部分估值中雲業務的估值水平，下調其目標價至77元，維持對其「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約100萬元。此外，周五早段即市亦見有資金趁低吸納好倉。

金山軟件購證23771，行使價42.88元，2021年12月30日到期，實際槓桿4.3倍，最貼價條款產品中槓桿最高。

金山軟件購證15542，行使價48.93元，2021年10月22日到期，實際槓桿6.4倍，行使價45至60元間產品中，槓桿最高。

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