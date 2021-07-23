萊坊：悉尼豪宅樓價飆10%冠絕全球　香港漲5%

國際房地產顧問萊坊發表全球主要城市樓價預測報告，估計豪宅樓價上漲的速度將超越6個月前的預期。截至6月止，今年澳洲悉尼的豪宅樓價料升10%，冠絕全球，較2020年12月的3%高出7個百分點，主要由於邊境封鎖令富有的澳洲買家僅能在國內置業。儘管近期受邊境封鎖影響，今年第一季錄得1,429宗豪宅銷售交易，為悉尼有紀錄以來的最多的季度交易宗數。

至於今年全球豪宅樓價排第二的為美國邁阿密，料升6%；美國洛杉磯與香港料升5%，並列第三。而到2022年，悉尼與英國倫敦的豪宅樓價齊升7%，並列榜首，亦代表着倫敦7年以來最強勁的樓價升幅。緊接其後的為升6%的瑞士日內瓦及西班牙馬德里；洛杉磯、香港及新加坡升5%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，儘管受到第四波疫情打擊，香港的豪宅市場已反彈。2021年上半年，山頂及中半山都錄得多宗受注目的成交。經濟預測亦已上調，43%的人口已接種第一劑疫苗。投資市場環境改善，來自中國內地的資金成為市場最大的推動力。預計在今年餘下的時間香港豪宅樓價將再上升2至3%。

報告提及，豪宅市場的前景及跨境交易開始回復正常，這與放寬邊境管制有密切的關係，雖然網上睇樓和科技改進有助行業復甦，但恢復商業航空旅行才是關鍵。

至於未來12個月阻礙豪宅市場的主要因素包括Delta變種病毒、疫苗接種速度慢及疫苗保護率低、稅項上升和樓市降溫措施，以及加息。推動力則包括旅遊限制放寬、供應有限支持樓價、應計儲蓄，及城市重塑、健康與可持續性。