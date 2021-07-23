中國擬2025年實現新型儲能裝機規模3000萬千瓦以上

國家發改委及能源局發布關於加快推動新型儲能發展的指導意見提出，鼓勵地方先行先試。鼓勵各地研究出台相關改革舉措、開展改革試點，在深入探索儲能技術路線、創新商業模式等的基礎上，研究建立合理的儲能成本分攤和疏導機制。

同時，加快新型儲能技術和重點區域試點示範，及時總結可複製推廣的做法和成功經驗，為儲能規模化高質量發展奠定堅實基礎。

此外，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術開展規模化試驗示範，以需求為導向，探索開展儲氫、儲熱及其他創新儲能技術的研究和示範應用。

到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。新型儲能技術創新能力顯著提高，核心技術裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步，標準體系基本完善，產業體系日趨完備，市場環境和商業模式基本成熟，裝機規模達3,000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發揮顯著作用。

至2030年，實現新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列，標準體系、市場機制、商業模式成熟健全，與電力系統各環節深度融合發展，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。