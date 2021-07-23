傳滙豐調整樓按　400萬或以下借貸輕微加息

按揭市場暢旺，有銀行則相應調整按揭業務策略。據報，滙豐近日上調300萬至400萬元的細額樓宇借貸息率3點子，由H+1.32厘調升至H+1.35厘，即實質利率由1.39厘升至1.42厘，加息後每月最多供款56元。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，現時銀行承造按揭的邊際利潤微薄，此前滙豐的拆息按揭較市場低0.02至0.03厘，此次由H+1.3厘調升至H+1.35厘，倘若減去該行Hibor優勢，實際上只加息0.02至0.03厘，加上只適用於個別客戶，相信對滙豐影響不大。他預計或有其他銀行跟隨加息步伐形成新常態，對市場有健康影響，惟其後其他銀行或會因應市場供求而下調息率。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明估計，銀行全年批出按揭貸款額的目標或已接近「到數」，下半年或會更審慎作出批核，未必需要太進取搶攻按揭市場。同時，他引述公運研究部的內部數據指，今年首半年承造300萬至400萬元貸款額的客戶只佔整體8.8%，估計是次調整對整體客戶的影響相當輕微。

周五(23日)1個月銀行同業拆息(Hibor)下調至0.07厘的11年新低，曹氏指，市傳的3點子按揭息率，對客戶實際供款影響十分輕微，而Hibor下跌可抵銷按揭利率輕微上升。他料年內按揭利率上調空間不大，Hibor亦會於0.1厘以下反覆上落，估計實際按揭息率維持於1.5厘附近水平。

滙豐發言人回應東網查詢時指，該行定期檢視樓宇按揭息率、現金回贈、及其他優惠，並根據市場情況作出調整。他們將繼續推出不同按揭產品及優惠以滿足客戶需要。