疫情累東奧延期　如取消經濟損失恐高達3252億元

受累新冠肺炎疫情，2020東京奧運被迫延期一年，至周五(23日)開幕，雖然市場反對聲音四起，惟國際奧委會與日本奧委會仍堅持要舉辦比賽，最重要的考慮因素仍是經濟，據估計，如取消東京奧運，損失恐怕高達417億美元(約3,252億港元)。

外媒報道，日本奧委會去年底曾透露舉辦東京奧運的總成本，已達至154億美元(約1,201億港元)，當中28億美元(約218億港元)為延期一年所產生的衍生費用，惟隨着不開放觀眾入場、廣告商撤下廣告等後續經濟影響，目前預期支出已達至200億美元(約1,560億港元)，為日本當初預期74億美元(約577億港元)的3倍，是史上最貴奧運，最壞情況下，有關支出隨時可能再擴大。

日本原想透過東京奧運向世界證明國力，惟現在適得其反，欠下巨債，不但高達8.15億美元(約63億港元)的門票收入化灰，如計及國內、外奧運觀光客帶來的交通、餐飲、住宿及購物的預計花費至少20億美元(約156億港元)，因不開放觀眾進場所造成的經濟損失恐怕超過30億美元(約234億港元)。

如叫停舉辦奧運，賠償廣告商及轉播合約的費用高昂。此前，已有逾60家日本企業共同支付超過30億美元贊助奧運，並在延期後多支付2億美元延長合約，當中還未包括日本豐田、普利司通、Panasonic及南韓三星與國際奧委會簽約價值數億美元的頂級贊助計劃。

事實上，奧運大部分收入來自轉播合約，NBC環球集團母企Comcast已支付43.8億美元(約341億港元)買入2014至2020年的奧運轉播權。歐洲Eurosport已支付13億歐元買入2018至2024年的轉播權。而上述轉播單亦已向外招商，收取至少13億美元(約101億港元)的廣告費用。

萬一取消東京奧運，國際奧委會將要賠償全球轉播合作單位約35億至40億美元(約273億至312億港元)，另外全球保險公司亦需負擔至少30億美元的賠償，今年東京奧運的保險成本為20億美元，包括轉播權和贊助商，國際奧委會幫忙負擔其中的8億美元作為投資。

在已經缺少門票與觀光收入的狀況下，如再選擇取消東京奧運，整體損失將高達417億美元。此外，亦要花長時間討論最後由誰負責「填氹」，或也是奧委會堅持在疫情下照舉辦比賽的原因之一。