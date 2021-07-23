恒大殘局如何收拾？分析推測三條出路…

此前，恒大並非沒有進行過重大改造，去年9月爆發現金緊縮期間，許氏說服他的長期投資者將133億美元的混合證券轉換成股權，從而避免了一場債務危機。那次唯一接受「大手術」是恒大的資本結構，實際上許的商業帝國完好無損。

不過，眼前的信貸緊縮似乎嚴重多了，就連區域銀行和省級政府對恒大的現況感到不安，集團與供應商的關係也似乎起波瀾。看來大型重組是避無可避！

● 張近東救了恒大失了蘇寧

許家印這次不能指望他的生意夥伴了。去年秋天曾對恒大施以援手的億萬富翁張近東，最近放棄電子零售商蘇寧易購的控制權。張近東沒有償還自己的債務，而是過於慷慨，最後因此失去了他皇冠上的明珠。對於任何創業家來說，自我保護應該入門的第一課。

與其上下審視自己的供應鏈，許家印可能得硬著頭皮左右尋覓，求助於其他房地產開發同行。畢竟，他建立了中國第二大房地產企業。恒大手上有很多項目可以出售以籌集現金。

● 王健林壯士斷臂留得青山

其他陷入困境的企業集團以前也採取過類似的策略。隨着北京有意壓制一些公司的海外收購狂潮，在2017年，億萬富翁王健林的大連萬達集團、海航集團和安邦保險集團都面臨過困境。王健林壯士斷腕，將酒店業務出售給富力地產，將旅遊和主題公園項目出售給融創中國控股，萬達至少能夠免於破產。

然而，到目前為止，許家印似乎不願意棄車保帥。恒大強烈否認社交媒體的傳言，即對手中國金茂和萬科正考慮挑選其大灣區的資產項目。

● 拉攏大型國企為引資鋪路

反之，恒大最近一直在拉攏大型國有企業，似乎在表明它在北京仍有豐厚人脈。上個月，恒大與中石化簽署了一份戰略夥伴協議，將合作開發電動汽車充電站，這項協議似乎有些空洞，因為恒大的電動汽車部門連一款汽車都未曾推出。

大家都意識到此時可以乘人之危，但許家印不想大甩賣。不過，他得正視一個事實：即成就一筆價值10億美元(或者能讓恒大免於重組的任何金額)的交易都需要時間。私營企業必須對其股東負責；連國有企業也需要經過國家冗長的批准程序才能配置投資資金。他需要快刀斬亂麻。

舉個例子：11月初，恒大達成協議，以149億元人民幣把旗下一個非核心部門41%的股權出售給上海市國企申能集團。恒大以成本價出售，但交易仍未完成。Debtwire在6月初報道，交易未完成是要等待上海市政府的批准，該政府要求進行更多的盡職調查和文書工作。相關款項尚未存入恒大的銀行帳戶。

● 分析業務上市有玄機

為了控制損失，恒大一直在討論其瓶裝水和旅遊業務可能的首次公開募股(IPO)。但恒大相關的動作已有一段時日了。5月，它出售了其電動汽車部門的股份；其物業管理部門於去年12月公開上市。但這麼做之後，恒大仍然持續陷入現金緊縮。那麼讓較不顯眼的旗下單位上市，為甚麼能夠幫助恒大呢？

公司可以通過出售少數股份或現有資產籌得的資金來償還債務。許家印在前者做得太多，在後者卻做得不夠。不會吧！企業財務的入門課程就教過這些。

他可以向王健林學習(兩人分別在不同時期是中國首富)。王健林當初的斷尾求生可能痛苦萬分。但四年過去了，他的萬達還活著。今年，萬達在美國的網紅股熱潮中押對寶，在AMC Entertainment Holdings Inc. 的投資大鑊全勝。萬達的商業物業管理部門準備在香港進行30億美元的IPO。王健林正在東山再起。

隨着恒大迅速陷入困境，許家印必須與時間賽跑。一些億萬富翁的經歷可以是許家印的他山之石。是蘇寧的張近東，或者萬達的王健林，他會選擇哪一條路呢？

● 紫光擬招幕戰略投資者

另一方面，因債務問題而倒聞的紫光集團，被申請破產之後，近日正公開徵求戰略投資者。

內媒引述紫光公告表示，債權人徽商銀行以紫光不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，擬向法院申請對紫光進行破產重整。

近些年，紫光集團通過「買買買」的方式成為中國最大的綜合性集成電路企業，且被稱之為晶片領域的併購王，還曾經說過要買下台積電、合併聯發科。先前紫光集團表示，將「依法配合法院審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。」

被申請破產後，中國紫光集團公開徵求新股東，其管理人於周二(20日)晚間發布「關於招募戰略投資者的公告」，自即日起至9月5日，公開招募可化解紫光集團債務風險的戰略投資者。

公告表示，是次引進戰略投資者為整體引進，戰略投資者需整體承接紫光集團或紫光集團核心產業。報名截止時間為今年9月5日17時，且需在9月25日之前提交具有約束力的重整投資方案。

資格條件方面，公告稱戰略投資者應滿足最近一年經審計的資產總額不低於500億元人民幣或者最近一年經審計歸母淨資產不低於200億元人民幣的要求，不過若是在晶片、雲網產業領域具備優勢和經驗者，可適當放寬。紫光的存續債周三起已停牌。