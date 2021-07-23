皇冠墨爾本賭牌危危乎　遭買家撤回合併提案

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下負面消息接二連三的皇冠度假集團(Crown Resorts)「愈做愈燶」，由於日前被維多利亞省皇家委員會的代表律師Adrian Finanzio炮轟不應擁有墨爾本賭牌，5月中提出與皇冠合併的當地同業Star Entertainment今日(23日)宣布撤回交易提議，被形容為「失去120億澳元(約687.31億港元)救命錢」！

面對之前兩個財政年度為皇冠貢獻逾七成盈利的皇冠墨爾本賭場下場堪虞，Star Entertainment表示，圍繞皇冠的不確定性，迫使公司現時要中止這個有望釋放價值的計劃，現時會繼續密切注視維省及西澳省皇家委員會針對皇冠是否適合繼續持有墨爾本及珀斯賭牌、預期今年稍後有最終結果。

所謂皇家委員會乃英聯邦國家的一種臨時法定組織，需要獨立於政府且具極高公信力，以調查具爭議事件之真相及為政策提出建議。維省及西澳省份別於2月底及3月初成立皇家委員會調查皇冠。

遭買家離棄的皇冠表示仍有意與Star Entertainment接觸，尋求雙方能夠接受的合併方案；又謂公司會繼續執行其改革計劃，並與監管機構通力合作。

不過，所謂改革計劃已被Adrian Finanzio「一盆冷水照頭淋」。他日前表示，Helen Coonan今年較早前擔任皇冠執行主席後拋出若干改革措施，但最樂觀都要等到明年底才完成，更炮轟她早在10年前加入皇冠董事會時，就應着手整頓皇冠的管治問題，公司落得如斯田地反映她過去不作為，不能令人信服她能帶領皇冠滿足監管要求。

皇冠屢次成為澳洲當局調查目標，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。迄今已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而在最壞情況之下，甚至會失卻澳洲所有賭牌。