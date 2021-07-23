二手樓價指數報186.89點　按周跌0.52%

中原城市領先指數CCL最新報186.89點，按周跌0.52%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.15點，按周跌0.75%。CCL(中小型單位)報187.08點，按周跌0.66%。CCL(大型單位)報185.93點，按周升0.24%，連升2周共0.82%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價迫近歷史高位，樓價於破頂前明顯由連升轉為反覆爭持。近3周，CCL在186點到188點之間窄幅爭持，CCL_Mass在189點到191點爭持，CCL(中小型單位)在187點到188點爭持，CCL(大型單位)企穩185點水平。樓價持續於高位反覆，等待突破。現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.88%，CCL_Mass相差1.32%，CCL(中小型單位)相差1.64%，CCL(大型單位)相差3.13%。

分區指數方面，新界東報201.42點，按周升0.08%，連升2周共1.03%。港島報193.88點，按周跌0.01%，連跌2周共1.66%。九龍報183.94點，按周跌0.19%。新界西報171.69點，按周跌2.90%，指數上周急升後回軟。