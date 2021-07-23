【產經直播】港股醖釀大跌浪？
2021年07月23日 16:20
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港股反彈一日又回軟，恒指周五(23日)略為高開17點後便掉頭向下，午後更愈跌愈深，大市無力，減磅至穩陣？
商務部昨日指內地商品消費明顯回升，其中汽車增長30.4%，預計今年全年汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續3年下滑趨勢，下一步會與相關部門促進汽車消費。汽車板塊即踩油上，長城汽車(02333)續破頂，比亞迪(01211)亦曾見230元水平，揀邊隻好？
一波三折的東京奧運今晚終於揭幕，體育用品股即集體散水，李寧(02331)、特步國際(01368)及安踏體育(02020)等齊急挫。瑞信更發表報告指，比起外資品牌，國產品牌銷情領先優勢已於6、7月消失。散戶咪亂接飛刀？
異動股還有港交所(00388)，該股近期升勢凌厲，但周五(23日)急回吐逾3%，對大市有咩啟示？
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