金價企穩1800美元 道期漲百點
2021年07月23日 16:23
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美匯指數報92.88；港匯見7.7712；離岸人民幣(CNH)報6.4798；美元兌日圓報110.33；歐元企1.1782，英鎊處1.3745。金價企穩千八關，報1,808美元。油價偏軟，布油報73.67美元，紐油報71.76美元。道指期貨升111點。
●市後關注點
-21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日報27,321點，跌401點或1.45%。國企指數跌167點或1.67%，報9,839點；科技指數跌221點或2.96%，報7,268點。主板成交超過1,395億港元。全周計，恒指跌682點或2.43%。香港交易所一度急跌近半成，收市跌3.51%。https://bit.ly/3wZ3WVg
-傳當局收緊教育股融資，新東方股價跌40.6%。
●深圳創業板指全日跌2%，滬綜指本周升0.3%。https://bit.ly/3rtHDG4
●中國經濟：
-市監總局：上半年查辦不正當競爭案件罰款與沒收逾2億人幣。
-中國去年區塊鏈市場規模逾32億人民幣。
-中證監：推進REITs市場建設，要打破審批慣性思維。
-中國推動創新，新加坡主權基金GIC看好當地科技業。
-中國擬2025年實現新型儲能裝機規模3,000萬千瓦以上。
-住建部等8部門加強內房監管，三年時間整頓樓市秩序。
●摩通擬未來數年聘逾500名財務顧問，攻富裕客戶。
●「股神」巴菲特罕有出售業務，呢間公司係...
●凱雷為旗艦私募基金募集2106億，規模勢為史上最巨。
●高盛：60%家族辦公室考慮投資或已持有虛擬貨幣。
-調查：13%美國年輕投資者持有比特幣，遠高於2018年水平。
●傳跨國投行加緊將中企IPO轉移至香港。
●疫情累東奧延期，如取消經濟損失恐高達3,252億元。
●恒大持股或生變？瀋陽政府：支持市屬國企逐步增持盛京銀行。
●古洞住宅地截標：現場共收12份標書。
●萊坊：悉尼豪宅樓價飆10%冠絕全球，香港漲5%。
●二手樓價指數高位徘徊，按周跌0.52%。