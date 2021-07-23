金價企穩1800美元　道期漲百點

2021年07月23日 16:23
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    美匯指數報92.88；港匯見7.7712；離岸人民幣(CNH)報6.4798；美元兌日圓報110.33；歐元企1.1782，英鎊處1.3745。金價企穩千八關，報1,808美元。油價偏軟，布油報73.67美元，紐油報71.76美元。道指期貨升111點。
    ●市後關注點
    -21:45 美國7月製造業採購經理指數(PMI)
    ●恒生指數全日報27,321點，跌401點或1.45%。國企指數跌167點或1.67%，報9,839點；科技指數跌221點或2.96%，報7,268點。主板成交超過1,395億港元。全周計，恒指跌682點或2.43%。香港交易所一度急跌近半成，收市跌3.51%。https://bit.ly/3wZ3WVg
    -傳當局收緊教育股融資，新東方股價跌40.6%。
    ●深圳創業板指全日跌2%，滬綜指本周升0.3%。https://bit.ly/3rtHDG4
    ●中國經濟：
    -市監總局：上半年查辦不正當競爭案件罰款與沒收逾2億人幣。
    -中國去年區塊鏈市場規模逾32億人民幣。
    -中證監：推進REITs市場建設，要打破審批慣性思維。
    -中國推動創新，新加坡主權基金GIC看好當地科技業。
    -中國擬2025年實現新型儲能裝機規模3,000萬千瓦以上。
    -住建部等8部門加強內房監管，三年時間整頓樓市秩序。
    ●摩通擬未來數年聘逾500名財務顧問，攻富裕客戶。
    ●「股神」巴菲特罕有出售業務，呢間公司係...
    ●凱雷為旗艦私募基金募集2106億，規模勢為史上最巨。
    ●高盛：60%家族辦公室考慮投資或已持有虛擬貨幣。
    -調查：13%美國年輕投資者持有比特幣，遠高於2018年水平。
    ●傳跨國投行加緊將中企IPO轉移至香港。
    ●疫情累東奧延期，如取消經濟損失恐高達3,252億元。
    ●恒大持股或生變？瀋陽政府：支持市屬國企逐步增持盛京銀行。
    ●古洞住宅地截標：現場共收12份標書。
    ●萊坊：悉尼豪宅樓價飆10%冠絕全球，香港漲5%。
    ●二手樓價指數高位徘徊，按周跌0.52%。