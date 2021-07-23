金管局拒評恒大樓花按揭　僅指銀行須對客戶公平

本港有數間銀行近日停接恒大樓花按揭申請，香港金融管理局副總裁阮國恒表示，事件涉及銀行對個別樓盤或客戶的處理手法，不就個別事件評論。作為監管機構會要求銀行處理好風險管理，以及所作出的商業決定若對客戶長期財務安排有重大影響的話，必須對客戶公平。

貸款增長方面，他稱，今年首5個月本港信貸增長為3%，對上半年增長情況滿意。首季特定分類貸款比率為0.89%，第二季初步數據顯示相關佔比平穩，並有輕微改善；信貸成本比率亦較去年同期下降。

至於理財通推出時間，他指，正等待內地相關部門決定何時推出。目前理財通基本業務範圍和開戶安排等細節大致清晰，會鼓勵業界儘快完成相關系統測試。若理財通正式開通，跨境資金流動的配置等亦需再作測試。

拆息持續低迷，他認為主要由於資金流動性強，惟有眾多因素影響拆息走勢，不見有特定因素大幅度影響拆息走勢。

銀色債券本周二(20號)已開始接受申請，滙豐香港區行政總裁、銀行公會主席施穎茵指，低息環境加上入場門檻下降，銀債認購反應正面，預計今次將繼續錄得超額認購，最終發行額有機會加碼至300億元。

隨着銀行電子服務愈來愈普及，她表示，銀行營運守則亦需與時並進。今年已展開全面檢討，相關專責小組首階段將先集中15項建議，包括網絡罪案提示和信息披露等， 進一步完善守則，並加強對消費者保障。