經濟學家料聯儲局明年初啟動減債

外媒對經濟學家調查所得，預計美國聯儲局明年將開始縮減資產購買計劃，重點在抵押貸款支持證券(MBS)；料直至2024年底，將比以往認為的更快地加息。

逾半受訪者預計，MBS減碼將快於美國國債。幾位地區聯儲銀行行長主張採取這種方式為房地產市場降溫，但是主席鮑威爾及紐約行長威廉斯對該建議有些冷淡。

經濟學家們還預計，到2023年底之前將加息兩次各25個點子，與6月公布的聯儲局官員的預測中值一致。而2024年還會再加息3次，多於6月調查中的預期。大多數人期待總統拜登將再次提名鮑威爾擔任主席。

這項包括51位經濟學家的調查於7月16至21日進行。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將於下周三結束為期兩日的政策會議，料將利率維持在近零水平，並繼續每月購買800億美元國債及400億美元MBS。官員們已承諾將維持債券購買，直至經濟復甦，在通脹和就業方面出現「實質性進一步進展」。

3/4的經濟學家預計，或者將在8月26至28日的政策座談會上，或者在9月21至22日的FOMC會議上，聯儲會將發出早期信號。近一半的受訪者料，之後可能會在12月正式宣布減碼；71%的受訪者預計在2022年第一季度開始實際減碼。