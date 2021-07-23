屯門區上車盤周日開售　認購反應保持理想

一手細單位具剛性需求，各區新盤同類型單位交投湧現，個別做價更創出新高。同時，屯門區上車盤周日(25日)正式開售，認購反應保持理想，市場料銷情將會不俗。

●北角君譽峰頂層特色戶1250萬沽 呎價5.04萬雙破頂

新盤特色單位再錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下北角君譽峰，今日（23日）售出頂層28樓C室特色戶，屬一房間隔，實用面積248方呎，連215方呎天台及95方呎平台，成交價1,250萬元，呎價50,403元，同樣創出項目新高紀錄。

成交紀錄冊顯示，項目對上一個最高售價及呎價單位，為28樓B室，成交價1,240萬元，呎價50,000元，該單位於2018年6月19日售出。項目至今累售268伙，套現逾18.93億元。

●屯門上嵐截止認購共錄約560張入票登記

上車新盤認購反應踴躍。建灝地產旗下屯門上嵐，星期日(25日)將會展開首輪銷售，合共推出首3張價單的79伙應市，發展商今日（23日）截止接受認購，市場料共錄約560張入票登記，超額認購逾6倍。

項目全數單均為一房戶，主力吸引上車客源，首張價單推出50伙，折實平均呎價18,388元，折實入場費由450.18萬元起，日前再度加推第3號價單，涉及16伙，全屬中至高層單位，折實平均呎價20,334元，折實售價554.61萬至599.8萬元，呎價由19,339至20,827元。

●維港滙III一房戶成交呎價逾2.8萬元

市區項目銷情向好。由等5大發展商合作的西南九龍維港滙I及III，今日（23日）合共沽出3個單位，其中第3期1B座25樓C室一房戶，實用面積317方呎，成交價896.67萬元，呎價28,286元。

同屬信和置業（00083）的觀塘凱滙第2期，今日（23日）售出第5座50樓A單位，實用面積962方呎，成交價2,497.7萬元，呎價25,964元。

●青衣明翹匯高層四房大戶售價1408萬元

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，再錄高層四房大戶交投，單位為第2座28樓

A室，實用面積808方呎，成交價1,408萬元，呎價17,426元。項目於7月以來已連錄4宗2座A室大單位成交，套現5,469.5萬元。

●屯門帝御‧嵐天細單位每呎逾1.63萬獲承接

屯門區全新上車新盤開售前，區內項目續錄承接。由恒基物業代理負責銷售的同區帝御‧嵐天，今日（23日）再連沽兩伙，其中第6座11樓單位07，實用面積349方呎，成交價569.18萬元，呎價16,309元。項目本月至今已售出近50伙，套現逾2.5億元。