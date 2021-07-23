朗庭園兩房戶破頂　蔚藍灣畔獲內地生高價夾租

各區二手市場交投活躍，新界元朗的朗庭園以新高價沽出，九龍將軍澳的蔚藍灣畔有內地生視像睇樓後高價夾租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島5座極高層D室，實用面積約722方呎，三房連套間隔，業主以1,190萬元將單位易手，呎價約16,482元。原業主於1999年以300萬元買入，帳面獲利890萬元或近3倍。

●西灣河逸濤灣第4座高層C室，實用面積約741方呎，三房連套房間隔，獲外區租客以3.65萬元承租，呎租約49.3元。業主於2005年3月以約635萬元購入，租金回報約6.9厘。

●堅尼地城嘉輝花園D座高層6室，實用面積約314方呎，兩房間隔，單位放盤三日以658萬元沽出，呎價約20,955元。原業主於2013年9月以420萬元購入，現轉手帳面賺約238萬元或約57%。

●北角百福花園百佳閣高層E室，實用面積約606方呎，三房間隔，以890萬元易手，呎價約14,686元。據了解，原業主於1990年7月以60萬元購入，帳面獲利830萬元或逾13倍。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳蔚藍灣畔2座高層B室，實用面積約763方呎，三房間隔，獲內地生租客視像睇樓後以2.9萬元承租，更即時預繳一年租金34.8萬元，呎租約38元，較市價為高。業主於2005年9月以約448萬元購入，租金回報約7.8厘。

●將軍澳藍塘傲8座高層D室，兩房套間隔，實用面積約581方呎，單位減價2.1%以1,175萬元沽出，呎價約20,224元。原業主持貨約4年，現轉手帳面獲利約134.3萬元，物業升值約12.9%。

●奧運站維港灣7座低層A室，實用面積約894方呎，三房間隔，放盤一年獲同區換樓客以2,170萬元購入自住，呎價約24,273元。原業主於2017年3月以1,600萬元入市，帳面獲利570萬元或35.6%。

●將軍澳廣場8座高層G室，三房連套房間隔，實用面積約737方呎，以1,335萬元沽出，呎價約18,114元，買家為同區換樓客。原業主持貨逾16年大賺933萬元，物業升值逾2.3倍。

－－－－－－

新界區

●元朗朗庭園1座中層C室，實用面積約432方呎，兩房間隔，議價後以646.8萬元沽出，屬屋苑兩房單位新高價，呎價約14,972元。原業主持貨近10年，單位升值逾4倍。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座高層D室，實用面積約543方呎，三房間隔，業主減價以639萬元成交，呎價約11,768元。買家為投資客，看好該區租務市場決定入市，參考同類單位市值月租約14,200元計，預計租金回報約2.7厘。原業主持貨22年轉售，帳面獲利465萬元或2.7倍。

●荃灣樂悠居中層12室，一房間隔，實用面積約424方呎，以760萬元沽出，呎價約17,925元，原業主於2008年4月以約226.8萬元購入，持貨至今帳面獲利約533.2萬元，單位升值約2.4倍。

●青衣曉峰園2座低層A室，實用面積約773方呎，三房套間隔，外區客以970萬元承接自用，呎價約12,549元。原業主於2008年4月以約388萬元入市，大賺約582萬元，物業升值約1.5倍。

●沙田新城市廣場5座中層A室，三房間隔，實用面積約640方呎，議價後以1,210萬元易手，實用呎價約18,906元。原業主於2013年以740萬元入市，現帳面獲利約470萬元離場，單位升值約64%。

●沙田第一城32座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，呎價約18,960元。原業主持貨5年獲利約200萬元，物業升值約47.6%。

●馬鞍山迎濤灣B座高層F室，實用面積約487方呎，兩房間隔，業主輕微加價後以760萬易手，呎價約15,606元。原業主以242萬元買入，持貨14年帳面獲利518萬元，單位期內升值2倍。

●大埔太湖花園17座低層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔的單位放盤5日以660萬元沽出，呎價約15,172元。原業主2017年10月以260萬元購入單位，賬面賺400萬元或1.5倍。