美股標指破頂　港股夜期考驗27000關

美股周五早市繼續上揚，標指數創歷史新高，目前報4,398點，升31點或0.71%；道指升至歷史高位附近，現報35,034點，升211點或0.61%；納指報14,761點，升77點或0.53%。

港股期指夜市逆外圍會落，目前報27,050點，跌222點，低水272點。

在本周初因對變種病毒的擔憂而下滑後，美股目前基本恢復了漲勢，投資者從美國大型公司的盈利增長中獲得了安慰。基金經理們還表示，美國和歐洲的政府不太可能重新實施封鎖措施，即使不斷增加的感染病例使經濟復甦黯然失色。

Principal Global Investors的首席策略師Seema Shah表示，財報季進展非常順利，經濟前景雖然不如三個月前那麼強勁，但未來的道路並沒有那麼消極，而且肯定有很多人逢低買進。

【21:30】個別美企業績理想提振市場信心，美股周五(23日)早段續做好，道指漲180點，至35,003點；標指升22點，至4,389點；以科技股為主的納指升69點，至14,753點。

閱後即焚相片分享軟件Snapchat母企Snap上季經調整後每股盈利10美仙，遠超市場預期的1美仙，同時每日用戶指標較預期佳，今季收入預測亦樂觀，刺激股價早段漲23.19%至77.57美元。

社交網站Twitter上季經調整後每股盈利20美仙，與收入齊勝市場預期，期內廣告收入更勁升87%，並唱好今季收入前景，帶動股價早段升1.91%至70.9美元。

英特爾(Intel)第二季業績對辦，問題是今季業績指引——非通用會計準則(non-GAAP)收入約182億美元、non-GAAP毛利率55%，均遜市場預期，反映數據中心晶片業務在激烈的競爭中持續流失市佔率。英特爾股價早段挫4.32%至53.54美元。

美國個人護理用品公司金伯利(Kimberly-Clark)第二季純利按年減少41%至4.04億美元，扣除部分項目後每股盈利1.47美元，遜市場預期。該公司下調全年盈利預測，部分原因是投入成本上升，拖累股價早段跌2.72%至131.28美元。

華爾街老將、U.S. Global Investors行政總裁Frank Holmes警告，當前投資者的風險偏好已經升至歷史高位，這實際上是個危險訊號，一旦政策轉向，流動性派對結束，投資者可能反應不及。其中，他主張投資者在投資組合中持有10%黃金，其中一半投資實物黃金（金條、金幣和珠寶），另一半投資優質黃金相關股票、互惠基金和交易所買賣基金(ETF)。