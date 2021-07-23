【深度解構】繼科網股後　內地呢兩個產業股份危...

中資股一直滿布內地監管政策的地雷，目前整頓之風由科網延伸至房地產及教育行業，這3個板塊的股份短期難有運行。在住房方面，內地致力落實「房住不炒」，務求提供較易的「上車」環境；在教育方面，為了減輕家長及學童的壓力，促減少補課等安排。凡此種種，目的相信都是為化解人口危機，營造鼓勵生育的穩定環境。

【教育股災】

內地政策風暴不僅打擊科網企業，教育股成為另一個重災區！外媒引述消息指，當局擬針對教育行業下發「3大禁令」，包括將校外課程輔導機構，轉為非牟利組織，這些平台將來或許不能再籌集資金或上市；而所有上市公司也不可投資或收購學科類教育公司；也不允許外國資本進入該行業。有市場人士認為，此番監管行動呼應近日對科網平台的整治，料整頓措施陸續有來。

報道指出，教育行業作為近年中國熱門的投資主題之一，僅去年就有百億美元的資本湧入該行業，當中不乏正遭遇監管風暴的大型中資科企。消息人士又透露，地方監管部門將對現有的線上平台加強監管，不再發牌予新的課外輔導機構，同時禁止假期和周末進行學科課外輔導。

事實上，今年5月內地已通過有關減輕學生作業及校外培訓負擔的政策意見，即所謂的「雙減」。有關舉動被視為嚴重打擊教育機構業務前景，更使一眾內地教育股價長期「跌跌不休」。中金研究報告更指出，預料「雙減」政策後續將成文發布，直言這次教育培訓行業的規範管理嚴格程度屬「史無前例」。

教育部於6月成立校外教育培訓監管司，其職責包括擬訂校外教育培訓規範管理政策、組織實施校外教育培訓綜合治理等。中金認為，對於教培的規範化管理將持續進行，未來校內、校外將並行落實「雙減」政策，即學校發揮教育主體功能，校外培訓機構規範管理。

報告續指，以規範化為目的政策規定，對於K12(即小學至中學共12年基礎教育)龍頭教育企業影響較小，部分企業在2018年已經針對具體要求做出了規範化調整。惟針對於控制供給的政策，例如廣告投放限制、減少教培企業授課時常、暫停了審批新教學中心等政策，或會降低K12教培企業的整體獲客速度，減少收入規模。

【房住不炒】

作為去槓桿政策的重要部分，內地繼續加大樓市調控政策力度，目標是力爭用3年時間改善房地產市場秩序明顯好轉！國務院副總理韓正再次強調「房住不炒」的定位，重申不把房地產作為短期刺激經濟的手段。住建部也直言︰「對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責」，進一步落實城市政府主體責任。

國務院表示，要全面落實「穩地價、穩房價、穩預期」的房地產長效機制，並且「要牢牢抓住房地產金融這個關鍵」；同時，政府亦要完善穩地價工作機制，改善土地競拍規則，建立有效的企業購地資金審查制度；堅持以小戶型為主，注重實現「職住平衡」；按照可負擔、可持續的原則，建立科學的租金定價機制。

針對新政策，住建部房地產市場監管司司長張其光接受內媒訪問時表示，除了向樓價飆升的城市追責外，下一步還將加強房地產金融管控，完善房地產企業融資管理規則，堅決查處經營貸、消費貸、信用貸違規用於購房。

值得注意的是，住建部聯同發改委、市場監管總局、銀保監等8大部門日前已下發通知，要求對房地產開發、交易、租賃、物業等各個環節進行違法違規行為的查處，維護群眾合法利益。主要政策目標是在3年內實現房地產市場秩序明顯好轉，違法違規行為得到有效遏制，監管制度不斷健全，監管資訊系統基本建立。

中央各層級機構連環出手，地方政府亦立即跟進。上海市將推出住房限購新規，即起通過贈予方式轉讓單位，單位在轉移登記日起5年內，仍是送贈者名下。市政府也要求各區房地產交易中心加強審核，將贈予住房轉讓納入核驗範圍，對不符合住房限購政策的人士，不予辦理交易登記手續。

對於調控政策的效用，住建部表示，自2018年房地產長效機制實施以來，取得明顯成效。今年來22個試點城市新建商品住宅價格、二手住宅價格漲幅，分別比2019年收窄了3.1個百分點及1個百分點，表明房地產長效機制符合國情，精準有效。

不過，嚴控樓市亦導致中小型內房企業遭到重挫。據內媒統計，今年來遞交破產文書的房企累計已達203家，絕大多數為地方性質的小型房企；近50家已披露半年業績預告的上市房企當中，也有近半中小型房企預告虧損。有分析認為，內房行業洗牌的情況將會持續，中小企今年受到的衝擊正在加劇。